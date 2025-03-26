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≡ Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51420
Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
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Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА рассказала о позитивном влиянии, которое на жизнь казахстанцев оказало внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Она напомнила, что внедрение этой системы началось в 2020 году.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
617
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
#1
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Это полный 3.14...ц. Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?
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raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
31
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 22:05
#2
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было гладко на бумаге , но забыли про овраги!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 02:59
#3
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Цитата:
Кушмурунец23:
Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?

Потом прийдёт казахстанский Илон Маск, найдет 300-летних и 400-летних долгожителей в базе данных :lol:
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