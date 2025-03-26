Отправлено: - 12:12

abaika95:

сколько раз за время войны СССР жаловался в лигу наций что немцы убили советских журналистов?))) А немцы интересно сколько раз жаловались?)) а россия только и жалуется страна-нытик напала на украину ведет агрессивную войну за отъем территорий и ноет ноет ноет во все инстанции что у ней окупантов убивают))) украинцы ведут не честную войну!!! они стралеют в спину нашим солдатам! КА-РА-УЛ!!)) доколе это терпеть!? терпите раз сил не хватило киев захватить за три дня, теперь оставшееся время только и будете терпеть горе побеждённым

Цитата:а вот и оправдание терроризма и фашизма подъехалои переворачивание фактов