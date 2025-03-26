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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 10:59
#4591
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сколько раз за время войны СССР жаловался в лигу наций что немцы убили советских журналистов?))) А немцы интересно сколько раз жаловались?))
а россия только и жалуется
страна-нытик
напала на украину
ведет агрессивную войну за отъем территорий
и ноет ноет ноет во все инстанции что у ней окупантов убивают)))
украинцы ведут не честную войну!!! они стралеют в спину нашим солдатам! КА-РА-УЛ!!))
доколе это терпеть!?
терпите раз сил не хватило киев захватить за три дня, теперь оставшееся время только и будете терпеть
горе побеждённым
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1558
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 12:12
#4592
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Цитата:
abaika95:
сколько раз за время войны СССР жаловался в лигу наций что немцы убили советских журналистов?))) А немцы интересно сколько раз жаловались?)) а россия только и жалуется страна-нытик напала на украину ведет агрессивную войну за отъем территорий и ноет ноет ноет во все инстанции что у ней окупантов убивают))) украинцы ведут не честную войну!!! они стралеют в спину нашим солдатам! КА-РА-УЛ!!)) доколе это терпеть!? терпите раз сил не хватило киев захватить за три дня, теперь оставшееся время только и будете терпеть горе побеждённым


а вот и оправдание терроризма и фашизма подъехало

и переворачивание фактов

https://breakingthenews.net
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 14:24
#4593
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Общая налоговая нагрузка на зарплаты в США и в России:


РФ: • Работодатель платит: ~30.2%
• Сотрудник: 13–15% •
Общая нагрузка: ~43.2–45.2%


США: • Работодатель: ~8–13%
• Сотрудник: 17.65–44.65%
• Общая нагрузка: ~25.65–57.65%

Но есть нюанс: в США доход до $14600 в год (≈1216 $/мес или ≈111700 ₽/мес) не облагается налогом, налог платят только с излишка.

В РФ НДФЛ берут с любого дохода — даже с нищенской МРОТ.

Сравним на конкретных примерах:


1. Доход $14599 в год (≈1216 $/мес, ≈111700 ₽/мес):

• США: Налог $1116 в год - 7.65% (≈102500 ₽ в год, ≈8540 ₽ в мес).
• РФ: Налог $6307 в год - 43,2% (≈573916 ₽ в год, ≈ 47826 ₽ в мес).

2. Доход $50000 в год (≈4167 $/мес, ≈379200 ₽/мес):

• США: Налог = $4985 в год — 9,97% (≈453700 ₽ в год, ≈37800 ₽ в мес).

• РФ: Налог = $21590 в год — 43,2% (1965600 ₽ в год, ≈163800 ₽ в мес).

Итоговое сравнение полной налоговой нагрузки:

• При доходе $14599: США — 7.65%, РФ — 43.2% • При доходе $50000: США — 9.97%, РФ — 43.2%

* в расчетах — совокупная налоговая нагрузка, учитывающая все платежи и вычеты из конкретных сумм одного и того же дохода в США и РФ.

Это таксист Серик мне прислал . у него нет ip адреса в такси . ссылки не будет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 14:32
#4594
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Цитата:
YESNO:
Общая налоговая нагрузка на зарплаты в США и в России:

---А можно то же , но про Казахстан ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 14:43
#4595
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Цитата:
YESNO:
Итоговое сравнение полной налоговой нагрузки:

Мне кажется у вас ошибка в выкладках
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 14:49
#4596
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Цитата:
Гога:
А можно то же , но про Казахстан ?

Можно конечно. Кто же вам запрещает!? Исследуйте, проводите расчеты сравнительные, помещайте результаты на форуме.
Слушайте, ну вас же не настолько в РФ запугали чтобы вы спрашивали разрешения на подобные безделицы!?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:15
#4597
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Цитата:
лимон:
а вот и оправдание терроризма и фашизма подъехало

Защита своей страны это терроризм и фашизм?
Цитата:
лимон:
и переворачивание фактов

Факт в том что российская пропаганда кипятком описялась когда услышала этого американского генерала с его перлом
И тут же этот перл "киев за три дня" взяла на вооружение
Мол даже американцы воно о нас какого мнения! И пошли дальше шапки кидать
В горячей войне, мы Украину победим за два дня! Чё там побеждать то эту Украину? Подавил огневые точки... Симонян
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:17
#4598
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Киев за три дня (американский генерал)
Украину за два дня (российская Симонян)

Судя по вчерашнему мега просеру,когда советник по нац безопасности Трампа в чат с секретными данными нечайно добавил журналиста))) то Америка с Россией действительно два брата акробата друг друга стоящие
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43948
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:38
#4599
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Хм..
Прикол..
Какая то баба с криками убить украинцев подорвалась на российской же мине и га российской территории.
Устранили свои же..
И ее почему то назвали какой то там журналисткой и обвинили нацистов Украины..
Теперь Трамп наверно будет жалеть Володю..
Во дают..
Кентяра с Белгорода просто с первых событий звонит, говорит приколисты там все..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:42
#4600
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Цитата:
Карачун:
Можно конечно.

----Вообще - то не к вам обращался !?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:44
#4601
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Цитата:
111:

----Ты про что ? Где ссылка ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 15:55
#4602
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Цитата:
Карачун:
ну вас же не настолько в РФ запугали

----Кто запугал ???Цитата:
Карачун:
спрашивали разрешения на подобные безделицы!?

-----Просто чел в теме , наверное ? А то все и везде Россия !?!? Давайте уж лучше на этих страницах про родную страну писать ?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:07
#4603
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1. США (штат с подоходным налогом)

Выберем Калифорнию как один из самых высоконалоговых штатов (для примера).

Налоги работника Федеральный подоходный налог (2024)

10% на первые 11 600 $ = 1 160 $
12% на оставшиеся 38 400 $ = 4 608 $
Итого: 5 768 $

Social Security (пенсионные взносы) – 6.2% от 50 000 $ = 3 100 $
Medicare (медстрахование) – 1.45% от 50 000 $ = 725 $
Штатный налог (Калифорния) 1% на первые 10 412 $ = 104 $
2% на сумму от 10 412 $ до 50 000 $ (39 588 $) = 791.76 $

Итого: 895.76 $

✅ Общая налоговая нагрузка (работник):

Федеральный налог = 5 768 $

Social Security = 3 100 $

Medicare = 725 $

Штатный налог (CA) = 896 $

Итого: 10 489 $ (≈ 21% от зарплаты)

📌 Дополнительно работодатель платит:

Social Security = 3 100 $

Medicare = 725 $

Итого: 3 825 $
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:08
#4604
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Цитата:
abaika95:
сколько раз за время войны СССР жаловался в лигу наций что немцы убили советских журналистов?)


Вопрос бабы Нюры!
Современные журналисты, находящиеся в военных точках находятся под защитой Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от 1977 году (Женевское право), резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
При чём тут Лига наций,НЮРА?
Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), о естественно, СССР их не подписывала
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:08
#4605
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2. Казахстан
✅ Налоги работника:

ИПН (10%) = 5 000 $

Пенсионные взносы (10%) = 5 000 $

Медстрахование (2%) = 1 000 $

Социальные отчисления (0.5%) = 250 $

Итого: 11 250 $ (≈ 22.5%)

📌 Налоги работодателя: Социальные отчисления (3%) = 1 500 $

Медстрахование (3%) = 1 500 $

Социальный налог (9.5%) = 4 750 $

Итого: 7 750 $
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