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≡ "Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор по делу о смертельном ДТП с пятью машинами вынесли в суде Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51418
"Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор по делу о смертельном ДТП с пятью машинами вынесли в суде Костанайской области
Отправлено: 26.03.25 - 14:30
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Константина Зарю приговорили к 3 годам лишения свободы. Его семья считает Зарю невиновным, а потерпевшего Мнеяна обвиняет во взятке органам дознания и суду, а также в самом ДТП.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1543
Re: "Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор...
Отправлено: 26.03.25 - 14:30
#1
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плохо конечно что у Зари видеорегистратора не было в машине .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11657
Re: "Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор...
Отправлено: 26.03.25 - 14:38
#2
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**борозды, оставленными тормозным диском на асфальте.** - а это как ???
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
31
"Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор по делу о смертельном ДТП с пятью машинами вынесли в суде Костанайской области
Отправлено: 26.03.25 - 14:42
#3
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с нашей судебной системой никакой видеорегистратор не спасёт , уже на себе это испытал.
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