Отправлено: - 08:36

maxsaf:



[Исправлено: Vit, 21.03.2025 - 08:37]

Цитата:Ваще не че им не говорю. Не разговариваю просто. Сразу номер в чёрный список. А то просят на анкету ответить, то ещё там чего. В данный момент около 10 номеров в блоке.С ними разговаривать бессмысленно и не о чем. У них цель выманить мои непосильным трудом заработанные деньги. И мои за умные всякие ответы им по барабану)