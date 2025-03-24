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Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51417
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 18:44
Житель Лисаковска насиловал свою падчерицу, сообщил читатель республиканскому изданию. Предположительно, мужчина является известным предпринимателем в городе. Аналогичную информацию опубликовал фонд "НеМолчи". В ней говорится, что подозреваемый может быть бывшим депутатом городского маслихата.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 440
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 18:44
Там в лисаковке так много предпринимателей? Не город а посёлок городского типа, аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 19:36
Как то познакомился. С девушкой. Молодая. Не не 13 конечно я че дурак что-ли криминал на себя брать. 18 вроде. Жила у. Меня. Ну как жила. Голые бегали. Её друг мне звонит. Спрашивает. Моя любовь. У тебя?. Незннаю.
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 19:41
История мутная. Мне по том её подруга звонит. А ты в курсе что её ребёнок на тебя похож.
Да ладно не гони. Неруши семью.
Пусть живут
И не надо тут устраивать. Санту барбаиу.
Да ладно не гони. Неруши семью.
Пусть живут
И не надо тут устраивать. Санту барбаиу.
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 19:56
Ну как прикольно. Чёт мне не прикольно. Он и в правду на меня похож.. А чё мне щас делать. Она замужем.
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 20:15
Не кого отношения я к теме. Просто рассказал историю. Как пофистифалил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17898
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 20:49
Уже недели две гуляет рассылка по Ватсаппу об этом предпринимателе
Ничего особенного директор крупного предприятия
Мечети постояно помогал
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.
Ну вот такой итог
Теперь не понятно толи в веру он ударился чтобы так свои преступления прикрывать
Толи неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула. Может думал всё можно Цитата:
В том и дело что город Цитата:
Там в этом фонде не молчи в посте и проскользнула эта информация что акимат якобы запретил своим распространятся до судебного решения
В принципе правы но сейчас могут так извернуть это всё что ещё аким попадет
Ничего особенного директор крупного предприятия
Мечети постояно помогал
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.
Ну вот такой итог
Теперь не понятно толи в веру он ударился чтобы так свои преступления прикрывать
Толи неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула. Может думал всё можно Цитата:
ОГПУ:
Не город а посёлок городского типа,
Не город а посёлок городского типа,
В том и дело что город Цитата:
ОГПУ:
аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял
аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял
Там в этом фонде не молчи в посте и проскользнула эта информация что акимат якобы запретил своим распространятся до судебного решения
В принципе правы но сейчас могут так извернуть это всё что ещё аким попадет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43947
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 21:40
Цитата:
У гас тоже во дворе такие "мусульмане" живут, каждый раз Иньщяля и все такое, в мечеть ходят, а людей обокакать раз плюнуть, тоже предприниматели и дельцы..
abaika95:
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.
У гас тоже во дворе такие "мусульмане" живут, каждый раз Иньщяля и все такое, в мечеть ходят, а людей обокакать раз плюнуть, тоже предприниматели и дельцы..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7804
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 23:11
Цитата:
Что то службы перестали ЛЮСТРИРОВАТЬ кандидатов в депутаты: - тарановский сел за воровство, лисаковский - за девочек.
Они же НЕ ОДИН день это делали.
Раньше как то к кандидатам строго подходили, деньги роль не играли.
abaika95:
проскользнула эта информация
проскользнула эта информация
Что то службы перестали ЛЮСТРИРОВАТЬ кандидатов в депутаты: - тарановский сел за воровство, лисаковский - за девочек.
Они же НЕ ОДИН день это делали.
Раньше как то к кандидатам строго подходили, деньги роль не играли.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 440
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 25.03.25 - 13:42
С таким мышлением далеко не уйдут, чью прабабку раньше замуж выдали, у кого больше жен было и так далее
[Исправлено: ОГПУ, 25.03.2025 - 21:22]
[Исправлено: ОГПУ, 25.03.2025 - 21:22]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1656
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 25.03.25 - 14:21
Цитата:
Я тебя кормить-ты мне раб. В Афганистан превращаемся...
ОГПУ:
с басмаческим мировоззрением
с басмаческим мировоззрением
Я тебя кормить-ты мне раб. В Афганистан превращаемся...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2216
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 26.03.25 - 00:43
Цитата:
— Ну, нет! Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека!
на лбу ни у кого ненаписанно кто он такой...к примеру Чекотило...после службы в армии переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же вступил в КПСС. Одновременно с работой на телефонной станции являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», для которой писал статьи и заметки о новом учебном годе в школе, переписи населения, спортивных соревнованиях и трудовых подвигах родионовцев. Позднее писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра». В апреле 1965 года с согласия районного комитета партии Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. 15 августа 1970 года Чикатило был принят на работу завучем в школу-интернат № 32 Новошахтинска, а 1 сентября того же года — переведён на должность учителя русского языка и литературы
abaika95:
Толи неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула.
Толи неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула.
— Ну, нет! Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека!
на лбу ни у кого ненаписанно кто он такой...к примеру Чекотило...после службы в армии переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же вступил в КПСС. Одновременно с работой на телефонной станции являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», для которой писал статьи и заметки о новом учебном годе в школе, переписи населения, спортивных соревнованиях и трудовых подвигах родионовцев. Позднее писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра». В апреле 1965 года с согласия районного комитета партии Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. 15 августа 1970 года Чикатило был принят на работу завучем в школу-интернат № 32 Новошахтинска, а 1 сентября того же года — переведён на должность учителя русского языка и литературы
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