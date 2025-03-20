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≡ Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51417
Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
Отправлено: 20.03.25 - 16:28
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Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи оскорбления, унижения чести и достоинства людей. И предложил рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий. Вы поддерживаете эту инициативу?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1154
Re: Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
Отправлено: 20.03.25 - 16:28
#1
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Нет соцсетей = нет оскорблений в соцсетях)
У людей на такую дурь еще и времени хватает. Все личное, выложенное в интернет - становится публичным. Выкладывая то или иное, человек должен понимать, что кроме "лайков" есть кое-что ещё. Не всем может нравится тот или иной контент. Поэтому и оскорбления (увы и ах) имеют место быть. Каждый сам принимает решение
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1447
Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
Отправлено: 20.03.25 - 18:22
#2
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Нельзя ли добавить человеческий вариант ответа? " На обиженных воду возят и далее по тексту..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7804
Re: Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
Отправлено: 25.03.25 - 22:32
#3
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Проголосовал за тритий вариант: - НИКТО и НИКОГО не зовёт в соц.сети.

Участвуешь в этом ты ДОБРОВОЛЬНО.

Если пришёл в соцсети: - соблюдай правила игры и ДЕРЖИ удар.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27128
Re: Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...
Отправлено: 25.03.25 - 23:15
#4
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Великий и древний ПРЕЗидент форума уже и туда пожаловаться успел? :-o :lol:
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