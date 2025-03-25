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Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51417
Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 12:49
Вот две милые дамы стучатся с очередным опросным листом, побуждая вас, как жильца, отдать свой голос за установку белорусского либо китайского лифта. Но, если говорить откровенно, то ни дамы с опросниками, ни я сам в лифтах не разбираемся. В таких случаях голосование – это игра в рулетку.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 12:49
Цитата://Не пугайтесь. Не буду философствовать и щеголять заумными цитатами//
Это, очевидно, для ВИТ-а, он написал.
Цитата://прохожим предлагали нюхать подмышки привлекательных девушек//
Профессор, ФУ- не солидно для вас такой пример- похабщина !!!!
Цитата:///, чтобы проимитировать нашу свободу выбора там, где место знающим и специалистам?//
Я думаю, это называется: - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и УХОД от ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Поразить и ошарашить клиента, пациента, покупателя, услугополучателя ( нужное подчеркнуть) - элементарным знанием ОБИЛИЯ перечисления тех или иных товаров, при этом НИЧЕГО конкретного не предлагая и играя на ЦЕНОВОЙ разнице и естественно ПЕРЕКЛАДЫВАЯ право выбора и дальнейшую ответственность, на него САМОГО - это и есть, я так думаю, пресловутая СВОБОДА выбора, прикрывающая НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ выросшего в годы Независимости целого поколения и как следствие - как одного из методов работы существующего режима власти с населением.
Это, очевидно, для ВИТ-а, он написал.
Цитата://прохожим предлагали нюхать подмышки привлекательных девушек//
Профессор, ФУ- не солидно для вас такой пример- похабщина !!!!
Цитата:///, чтобы проимитировать нашу свободу выбора там, где место знающим и специалистам?//
Я думаю, это называется: - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и УХОД от ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Поразить и ошарашить клиента, пациента, покупателя, услугополучателя ( нужное подчеркнуть) - элементарным знанием ОБИЛИЯ перечисления тех или иных товаров, при этом НИЧЕГО конкретного не предлагая и играя на ЦЕНОВОЙ разнице и естественно ПЕРЕКЛАДЫВАЯ право выбора и дальнейшую ответственность, на него САМОГО - это и есть, я так думаю, пресловутая СВОБОДА выбора, прикрывающая НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ выросшего в годы Независимости целого поколения и как следствие - как одного из методов работы существующего режима власти с населением.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1447
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 13:03
Как по мне дело не в том что нам или вам предлагают "понюхать чьи-то подмышки". Дело в том что мы или вы соглашаемся. С теми же лифтами, да нужно будет напрячься, но ведь можно и изучить вопрос. Досконально не надо, толку от того больше не станет. Но как минимум запросить тех.документацию и всю сопроводительную (гарантии, ответственность, регламенты обслуживания и т.д.). Даже если сам опрашиваемый ничего не смыслит в технических терминах можно с этими бумажками обратиться к знакомому "технарю" который поможет составить сколько-нибудь обоснованное мнение. И только после этого говорить своё за или против. Нужно только захотеть взять на себя эту ответственность.
Будем до конца объективны, в основном мы рисуем галочку с мыслью "ай, все равно от моего мнения ничего не зависит". Но этот подход и есть прямой уход от ответственности.
Будем до конца объективны, в основном мы рисуем галочку с мыслью "ай, все равно от моего мнения ничего не зависит". Но этот подход и есть прямой уход от ответственности.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 13:56
Цитата:
Разбираетесь вы или нет, но выбор делать придется, или алма-атинский лифт на 450 кг и больше размером или белорусский, сделанный так же из китайского барахла и нержавейки.
Если не хотите ничего решать, то не мешайте другим.
ни я сам в лифтах особенно, да, что там особенно, просто не разбираемся. В
Разбираетесь вы или нет, но выбор делать придется, или алма-атинский лифт на 450 кг и больше размером или белорусский, сделанный так же из китайского барахла и нержавейки.
Если не хотите ничего решать, то не мешайте другим.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 14:07
Цитата:
Так вы выбор лифта сравниваете с выбором нюхания у старушек подмышек?
Цитата:
Это как первый секас, всегда что то неудобно новое начинать, но со временем привыкаешь..
Но начинать и выбирать в какой позе удобней тебе и партнерше, или партнеру, такое тоже бывает, все таки когда то нужно .
Кстати я до сих пор уже на старости лет удивляюсь, сколько я оказывается не знал и не думал, что до такой старости можно пробовать все новое и новое, да, уже тяжело, но пробовать приходится и тем более делать выбор, который тебе предоставляет жена со сковородкой.
Да, это как в шахматы, миллионы версий игры..
когда прохожим предлагали нюхать подмышки привлекательных девушек,
Так вы выбор лифта сравниваете с выбором нюхания у старушек подмышек?
Цитата:
опытом откровенных фокусов или игр с личным выбором.
Это как первый секас, всегда что то неудобно новое начинать, но со временем привыкаешь..
Но начинать и выбирать в какой позе удобней тебе и партнерше, или партнеру, такое тоже бывает, все таки когда то нужно .
Кстати я до сих пор уже на старости лет удивляюсь, сколько я оказывается не знал и не думал, что до такой старости можно пробовать все новое и новое, да, уже тяжело, но пробовать приходится и тем более делать выбор, который тебе предоставляет жена со сковородкой.
Да, это как в шахматы, миллионы версий игры..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 776
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 15:25
Свобода выбора начинается от количества денег, которые нужно будет вам отдать за качественный лифт (товар, либо подмышки нюхать или еще где-то нюхнуть!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 16:26
Цитата:
Тогда где зона персональной ОТВЕТСТВЕННОСТИ того же Председателя ПКСК или ОСИ - за что тогда он получает НАШИ деньги ?
Что бы завтра он сказал: - вы же САМИ выбрали, я тут НЕ ПРИЧЁМ- вот сами и разьёб....тесь.
Завтра нужно будет, по вашей логике - после штудирование про марки цемента, пиломатериалов, сантехнических кранов, про свойства труб и прочего коммунального хозяйства - принимать САМОСТОЯТЕЛЬНО решение о покупке той или иной хозяйственной вещи и изучать биографию и проф.резюме рабочих-мигрантов на предмет их профессионализма и моральных качеств при ремонте крыши или подвала.
Что там ещё ОТВЕТСТВОВАТЬ осталось - да, практически уже НИЧЕГО- осталось только собрать деньги и выдать зарплату Председателю за его ПРОСТО номинальное присутствие и снятие с него персональной ОТВЕТСТВЕННОСТИ за его же работу.
Карачун:
захотеть взять на себя эту ответственность.
захотеть взять на себя эту ответственность.
Тогда где зона персональной ОТВЕТСТВЕННОСТИ того же Председателя ПКСК или ОСИ - за что тогда он получает НАШИ деньги ?
Что бы завтра он сказал: - вы же САМИ выбрали, я тут НЕ ПРИЧЁМ- вот сами и разьёб....тесь.
Завтра нужно будет, по вашей логике - после штудирование про марки цемента, пиломатериалов, сантехнических кранов, про свойства труб и прочего коммунального хозяйства - принимать САМОСТОЯТЕЛЬНО решение о покупке той или иной хозяйственной вещи и изучать биографию и проф.резюме рабочих-мигрантов на предмет их профессионализма и моральных качеств при ремонте крыши или подвала.
Что там ещё ОТВЕТСТВОВАТЬ осталось - да, практически уже НИЧЕГО- осталось только собрать деньги и выдать зарплату Председателю за его ПРОСТО номинальное присутствие и снятие с него персональной ОТВЕТСТВЕННОСТИ за его же работу.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1447
Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 17:39
Цитата:
Не стал все цитировать, сильно длинно, но ответ "да". Есть и другой вариант - выбрать председателя, которому можно доверять во всех вопросах. Но в этом деле, я так полагаю, принцип поднятия руки "за" был тем же самым. Ну или, раз уж все изучили, самому пойти председателем.
Вы же в Казахстане живете, не где-то там. Тут либо делать самому, либо удовольствоваться тем что будет сделано х...во.
ACROS:
Завтра нужно будет, по вашей логике...
Завтра нужно будет, по вашей логике...
Не стал все цитировать, сильно длинно, но ответ "да". Есть и другой вариант - выбрать председателя, которому можно доверять во всех вопросах. Но в этом деле, я так полагаю, принцип поднятия руки "за" был тем же самым. Ну или, раз уж все изучили, самому пойти председателем.
Вы же в Казахстане живете, не где-то там. Тут либо делать самому, либо удовольствоваться тем что будет сделано х...во.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7457
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 21:01
Я не удивлюсь, если китайский лифт будет на порядок технологичнее и качественнее белорусского! Причем технологичнее это сто процентов, а качество зависит только от цены.
Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 22:08
Цитата:
В этом и ВЕСЬ вопрос в статье завуалировано и ШИРЕ: - в КОМПЕТЕНТНОСТИ и ПРОФЕСИОНАЛИЗМЕ нынешней власти ВООБЩЕ и причём в ЛЮБОМ вопросе.
Где же его взять - гипотетически ЧЕСТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, КОМПЕТЕНТНОГО и главное- ОТВЕТСТВЕННОГО условного председателя ОСИ или ПКСК ?
Вы же видите НЕСПОСОБНОСТЬ, БЕССИЛИЕ и ИМПОТЕНТНОСТЬ власти даже в вопросе - ПРОСТО собрать ВСЕ налоги и причём поголовно - со ВСЕХ- а, раз они НЕ МОГУТ или даже - НЕ ХОТЯТ, то как обычно - с добросовестного и молчаливого НАСЕЛЕНИЯ.
Заливать деньгами тот же ЛЮБОЙ вопрос, как было раннее при Елбасы - уже не получается, в силу ПРОХУДИВШЕГО и РАЗВОРОВАННОГО бюджета.
Карачун:
выбрать председателя, которому можно доверять во всех вопросах.
выбрать председателя, которому можно доверять во всех вопросах.
В этом и ВЕСЬ вопрос в статье завуалировано и ШИРЕ: - в КОМПЕТЕНТНОСТИ и ПРОФЕСИОНАЛИЗМЕ нынешней власти ВООБЩЕ и причём в ЛЮБОМ вопросе.
Где же его взять - гипотетически ЧЕСТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, КОМПЕТЕНТНОГО и главное- ОТВЕТСТВЕННОГО условного председателя ОСИ или ПКСК ?
Вы же видите НЕСПОСОБНОСТЬ, БЕССИЛИЕ и ИМПОТЕНТНОСТЬ власти даже в вопросе - ПРОСТО собрать ВСЕ налоги и причём поголовно - со ВСЕХ- а, раз они НЕ МОГУТ или даже - НЕ ХОТЯТ, то как обычно - с добросовестного и молчаливого НАСЕЛЕНИЯ.
Заливать деньгами тот же ЛЮБОЙ вопрос, как было раннее при Елбасы - уже не получается, в силу ПРОХУДИВШЕГО и РАЗВОРОВАННОГО бюджета.
Юрий БОНДАРЕНКО: С чего начинается свобода выбора?
Отправлено: 25.03.25 - 22:18
Цитата:
Тем более председателя выбирают среди неудачников безработных, у нас это выкинутый со службы бывший полицейский..
Он уже накосячил там, на службе, а тут что, Святым сразу станет?
ACROS:
Где же его взять - гипотетически ЧЕСТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, КОМПЕТЕНТНОГО и главное- ОТВЕТСТВЕННОГО условного председателя ОСИ или ПКСК ?
Где же его взять - гипотетически ЧЕСТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, КОМПЕТЕНТНОГО и главное- ОТВЕТСТВЕННОГО условного председателя ОСИ или ПКСК ?
Тем более председателя выбирают среди неудачников безработных, у нас это выкинутый со службы бывший полицейский..
Он уже накосячил там, на службе, а тут что, Святым сразу станет?
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