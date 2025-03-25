Re: Костанайские ЦОНы: время и пространство по реестру, а...

Отправлено: - 16:37

Ничего с ними не случться: - подумаешь ПРОПОТЕЛИ- не бояре, и без чаёв и кофиев обойдуться и тем более без гардероба тоже.



Это надо отдельный угол, помещение, оборудование, вешалки, зеркала, ставку гардеробщицы и не одну- где на всё это деньги ??



Тем более Токаев сказал же: - убрать НЕНУЖНЫЕ траты.