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≡ Костанайские ЦОНы: время и пространство по реестру, а комфорт?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51417
Костанайские ЦОНы: время и пространство по реестру, а комфорт?
Отправлено: 25.03.25 - 16:37
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В ЦОНах нет стандарта по гардеробам. Посетители носят его с собой. Точнее – на себе. Как говорят в местном управлении контроля качества филиала НАО ГК, в недалёком будущем центральный ЦОН ожидает переезд. Но учтёт ли пожелания граждан «Правительство для граждан»?
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7804
Re: Костанайские ЦОНы: время и пространство по реестру, а...
Отправлено: 25.03.25 - 16:37
#1
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Ничего с ними не случться: - подумаешь ПРОПОТЕЛИ- не бояре, и без чаёв и кофиев обойдуться и тем более без гардероба тоже.

Это надо отдельный угол, помещение, оборудование, вешалки, зеркала, ставку гардеробщицы и не одну- где на всё это деньги ??

Тем более Токаев сказал же: - убрать НЕНУЖНЫЕ траты.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
776
Костанайские ЦОНы: время и пространство по реестру, а комфорт?
Отправлено: 25.03.25 - 21:14
#2
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Из этого следует сделать вывод: много воли дали населению, то это не хочу, дайте бесплатно, гардероб подайте, мы же дети князей! Просто уже наглеют и садятся на шею! Пока в жалостливом гос-ве не заставят исполнять Закон и Порядок, толку не будет, от слова совсем!

[Исправлено: абике, 25.03.2025 - 22:15]
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