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≡ "Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51417
"Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя
Отправлено: 22.03.25 - 19:37
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На допросе её вопросы сменились плачем, криками и обвинениями полицейского в том, что он сфальсифицировал следствие, чтобы незаконно посадить подсудимую в тюрьму.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7491
Re: "Лживое государство!" - На процессе по делу об...
Отправлено: 22.03.25 - 19:37
#1
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Какие-то неадекватные сестры или под этой маской пытаются уйти от ответственности. Судить самым строгим законом! Никто не имеет права поднимать руку на медперсонал скорой помощи.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1327
Re: "Лживое государство!" - На процессе по делу об...
Отправлено: 22.03.25 - 20:15
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
неадекватные сестры

Назначить экспертизу. Полечить по решению суда. Либо осудить.
Адекватные бы не набросились на медбригаду
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4150
"Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя
Отправлено: 22.03.25 - 20:20
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Явно на голову плохие, если не совсем больные. Люди умирают от болезней, по старости и многим другим причинам. У меня отец в больнице скончался 14 лет назад, что мне теперь на персонал больницы кидатся? Нездоровое образование нужно вовремя изолировать, пока больших бед не случилось.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
776
Re: "Лживое государство!" - На процессе по делу об...
Отправлено: 25.03.25 - 21:05
#4
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Населению много воли дали, оно к хорошему не приведет! За свои поступки и незаконные действия, каждый обязан нести кару: от штрафа до пожизненного лишения свободы! Возможно, народ насмотревшись вольной жизни, не дающей жесткой ответственности потребует ввести смертную казнь!
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