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"Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя
"Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя
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