Отправлено: - 20:20

сайлау курманов:



Цитата:Явно на голову плохие, если не совсем больные. Люди умирают от болезней, по старости и многим другим причинам. У меня отец в больнице скончался 14 лет назад, что мне теперь на персонал больницы кидатся? Нездоровое образование нужно вовремя изолировать, пока больших бед не случилось.