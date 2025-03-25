Отправлено: - 13:56

ни я сам в лифтах особенно, да, что там особенно, просто не разбираемся. В

Цитата:Разбираетесь вы или нет, но выбор делать придется, или алма-атинский лифт на 450 кг и больше размером или белорусский, сделанный так же из китайского барахла и нержавейки.Если не хотите ничего решать, то не мешайте другим.