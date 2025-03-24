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≡ МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51417
МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
Отправлено: 24.03.25 - 20:40
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- Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции. Мы обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем, предлагаем свою помощь активистам, - рассказал директор по развитию МИСК Талгат МЕНДИБАЙ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17898
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 24.03.25 - 20:40
#1
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Юсейд закрыли МИСК решил занять нишу))
Цитата:
нас есть идея масштабировать экологические квизы - это викторины для школьников на тему экологии, которые мы уже пять лет проводим в Рудном, - сказал Ипатов. - Также у нас есть проекты по озеленению, высадке деревьев и вовлечению молодежи в эту деятельность. Хотим, чтобы в школах и институтах появились свои "зеленые клубы", как это было раньше. МИСК - это про гражданскую ответственность, за то, чтобы никто не украл твой голос.


Кароче говоря Ипатов решил под МИСК пропихнуть сугубо свои локальные движухи из рудного когда как миск это
Цитата:
Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции, обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем активистов и предлагаем им свою помощь. 


Причём тут квизы и высадка деревьев не понятно)
Ты ещё КВН проведи под эгидой миска чтобы совсем смешно стало
Цитата:
К мероприятию проявили интерес сотрудники полиции, которые уже провели беседу с организаторами. Как отметил Ипатов, разговор прошел максимально доброжелательно и без давления.

Ааааа
Ну тогда всё встало на свои места))
Расходимся
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
282
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 10:29
#2
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Вербовка в пятую колонну молодёжи идёт полным ходом. Давно известно - кто девушку кормит, тот её и танцует. Поэтому по команде в час Х " Над всей Испанией безоблачное небо " или " Хто не скаче..." , или ещё как ,эти организаторы выведут на площадь митингующих людей , а сами будут верещать в сторонке - не трогайте их, они жеж дИтачки ! Где наш доблестный КНБ ? До сих пор сидит глубоко в засаде ? Дедушка Крылов давно учил : " Там много разговаривать не надо, где нужно власть употребить "
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7491
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 11:43
#3
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Что-то ничего не слышно от провластной партии аманат и его молодежных деятеятелей. Никаких призывов и акции,все притихли будто в ожидании чего-то. Тем не менее они же занимают серьезные офисы и сидят сотрудники в благородном бездеянии
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
282
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 12:55
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
бездеянии

Ппоммедленннее, я записую.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7801
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 12:58
#5
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Цитата///референдуме по АЭС наши наблюдатели настолько внушали страх, что не было вбросов и других нарушений.//

Ну, всё - теперь все выборы будут проходить по Закону и подсчёт будет ЧИСТЫМ.

И где все эти ТРИДЦАТЬ лет был этот МИСК ??

Может тогда был бы у нас президентом страны какой нибудь Жигули с проворовавшими сыновьями или не владеющий казахским языком какой нибудь Гани ?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1376
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 13:35
#6
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Эту контору надо закрывать, пока расплодились. Ничего хорошего они не несут, пятая колонна под благовидными предлогами будет впихивать свою разрушительную идеологию среди молодежи.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1447
МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
Отправлено: 25.03.25 - 14:36
#7
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Тут дело такое, экологические квизы для школьников это конечно хорошо, во всяком случае безвредно. Но факт их проведения очевидно увеличивает концентрацию аммиака в воздухе, что вероятно ухудшает экологическую обстановку. Так что для нивелирования негативных последствий придется тому миск-у ещё и подгузники бесплатно раздавать...страждущим.
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