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МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51417
МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
Отправлено: 24.03.25 - 20:40
- Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции. Мы обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем, предлагаем свою помощь активистам, - рассказал директор по развитию МИСК Талгат МЕНДИБАЙ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17898
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 24.03.25 - 20:40
Юсейд закрыли МИСК решил занять нишу))
Цитата:
Кароче говоря Ипатов решил под МИСК пропихнуть сугубо свои локальные движухи из рудного когда как миск это
Цитата:
Причём тут квизы и высадка деревьев не понятно)
Ты ещё КВН проведи под эгидой миска чтобы совсем смешно стало
Цитата:
Ааааа
Ну тогда всё встало на свои места))
Расходимся
Цитата:
нас есть идея масштабировать экологические квизы - это викторины для школьников на тему экологии, которые мы уже пять лет проводим в Рудном, - сказал Ипатов. - Также у нас есть проекты по озеленению, высадке деревьев и вовлечению молодежи в эту деятельность. Хотим, чтобы в школах и институтах появились свои "зеленые клубы", как это было раньше. МИСК - это про гражданскую ответственность, за то, чтобы никто не украл твой голос.
Кароче говоря Ипатов решил под МИСК пропихнуть сугубо свои локальные движухи из рудного когда как миск это
Цитата:
Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции, обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем активистов и предлагаем им свою помощь.
Причём тут квизы и высадка деревьев не понятно)
Ты ещё КВН проведи под эгидой миска чтобы совсем смешно стало
Цитата:
К мероприятию проявили интерес сотрудники полиции, которые уже провели беседу с организаторами. Как отметил Ипатов, разговор прошел максимально доброжелательно и без давления.
Ааааа
Ну тогда всё встало на свои места))
Расходимся
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 10:29
Вербовка в пятую колонну молодёжи идёт полным ходом. Давно известно - кто девушку кормит, тот её и танцует. Поэтому по команде в час Х " Над всей Испанией безоблачное небо " или " Хто не скаче..." , или ещё как ,эти организаторы выведут на площадь митингующих людей , а сами будут верещать в сторонке - не трогайте их, они жеж дИтачки ! Где наш доблестный КНБ ? До сих пор сидит глубоко в засаде ? Дедушка Крылов давно учил : " Там много разговаривать не надо, где нужно власть употребить "
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7491
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 11:43
Что-то ничего не слышно от провластной партии аманат и его молодежных деятеятелей. Никаких призывов и акции,все притихли будто в ожидании чего-то. Тем не менее они же занимают серьезные офисы и сидят сотрудники в благородном бездеянии
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 12:55
Цитата:
Ппоммедленннее, я записую.
сайлау курманов:
бездеянии
бездеянии
Ппоммедленннее, я записую.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7801
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 12:58
Цитата///референдуме по АЭС наши наблюдатели настолько внушали страх, что не было вбросов и других нарушений.//
Ну, всё - теперь все выборы будут проходить по Закону и подсчёт будет ЧИСТЫМ.
И где все эти ТРИДЦАТЬ лет был этот МИСК ??
Может тогда был бы у нас президентом страны какой нибудь Жигули с проворовавшими сыновьями или не владеющий казахским языком какой нибудь Гани ?
Ну, всё - теперь все выборы будут проходить по Закону и подсчёт будет ЧИСТЫМ.
И где все эти ТРИДЦАТЬ лет был этот МИСК ??
Может тогда был бы у нас президентом страны какой нибудь Жигули с проворовавшими сыновьями или не владеющий казахским языком какой нибудь Гани ?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1376
Re: МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и...
Отправлено: 25.03.25 - 13:35
Эту контору надо закрывать, пока расплодились. Ничего хорошего они не несут, пятая колонна под благовидными предлогами будет впихивать свою разрушительную идеологию среди молодежи.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1447
МИСК открывает филиал в Костанае. Чем займутся волонтеры и общественники?
Отправлено: 25.03.25 - 14:36
Тут дело такое, экологические квизы для школьников это конечно хорошо, во всяком случае безвредно. Но факт их проведения очевидно увеличивает концентрацию аммиака в воздухе, что вероятно ухудшает экологическую обстановку. Так что для нивелирования негативных последствий придется тому миск-у ещё и подгузники бесплатно раздавать...страждущим.
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