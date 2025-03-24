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≡ Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51417
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 18:44
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Житель Лисаковска насиловал свою падчерицу, сообщил читатель республиканскому изданию. Предположительно, мужчина является известным предпринимателем в городе. Аналогичную информацию опубликовал фонд "НеМолчи". В ней говорится, что подозреваемый может быть бывшим депутатом городского маслихата.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
440
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 18:44
#1
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Там в лисаковке так много предпринимателей? Не город а посёлок городского типа, аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16275
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 19:36
#2
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Как то познакомился. С девушкой. Молодая. Не не 13 конечно я че дурак что-ли криминал на себя брать. 18 вроде. Жила у. Меня. Ну как жила. Голые бегали. Её друг мне звонит. Спрашивает. Моя любовь. У тебя?. Незннаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16275
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 19:41
#3
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История мутная. Мне по том её подруга звонит. А ты в курсе что её ребёнок на тебя похож.
Да ладно не гони. Неруши семью.
Пусть живут
И не надо тут устраивать. Санту барбаиу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16275
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 19:56
#4
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Ну как прикольно. Чёт мне не прикольно. Он и в правду на меня похож.. А чё мне щас делать. Она замужем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16275
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 20:15
#5
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Не кого отношения я к теме. Просто рассказал историю. Как пофистифалил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17898
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 24.03.25 - 20:49
#6
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Уже недели две гуляет рассылка по Ватсаппу об этом предпринимателе
Ничего особенного директор крупного предприятия
Мечети постояно помогал
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.
Ну вот такой итог
Теперь не понятно толи в веру он ударился чтобы так свои преступления прикрывать
Толи неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула. Может думал всё можно Цитата:
ОГПУ:
Не город а посёлок городского типа,

В том и дело что город Цитата:
ОГПУ:
аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял

Там в этом фонде не молчи в посте и проскользнула эта информация что акимат якобы запретил своим распространятся до судебного решения
В принципе правы но сейчас могут так извернуть это всё что ещё аким попадет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43946
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 21:40
#7
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Цитата:
abaika95:
Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.

У гас тоже во дворе такие "мусульмане" живут, каждый раз Иньщяля и все такое, в мечеть ходят, а людей обокакать раз плюнуть, тоже предприниматели и дельцы..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7801
Re: Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в...
Отправлено: 24.03.25 - 23:11
#8
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Цитата:
abaika95:
проскользнула эта информация


Что то службы перестали ЛЮСТРИРОВАТЬ кандидатов в депутаты: - тарановский сел за воровство, лисаковский - за девочек.
Они же НЕ ОДИН день это делали.

Раньше как то к кандидатам строго подходили, деньги роль не играли.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
440
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 25.03.25 - 13:42
#9
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С таким мышлением далеко не уйдут, чью прабабку раньше замуж выдали, у кого больше жен было и так далее

[Исправлено: ОГПУ, 25.03.2025 - 21:22]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1656
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки задержан в Костанайской области
Отправлено: 25.03.25 - 14:21
#10
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Цитата:
ОГПУ:
с басмаческим мировоззрением

Я тебя кормить-ты мне раб. В Афганистан превращаемся...
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