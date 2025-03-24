Отправлено: - 21:40

abaika95:

Якобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.

Цитата:У гас тоже во дворе такие "мусульмане" живут, каждый раз Иньщяля и все такое, в мечеть ходят, а людей обокакать раз плюнуть, тоже предприниматели и дельцы..