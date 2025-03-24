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"Это все нас сближает!" - Жители одного из районов Костаная ежегодно вместе отмечают Наурыз
"Это все нас сближает!" - Жители одного из районов Костаная ежегодно вместе отмечают Наурыз
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