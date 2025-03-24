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21 марта в районе Костанай-2 на улице Белинского состоялось праздничное торжество в честь Наурыза, которое собрало около 200 гостей. Это совместное празднование – не первое для жителей района. День весеннего равноденствия здесь отмечали и в прошлом и в 2023 году.