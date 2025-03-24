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≡ "Это все нас сближает!" - Жители одного из районов Костаная ежегодно вместе отмечают Наурыз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51414
"Это все нас сближает!" - Жители одного из районов Костаная ежегодно вместе отмечают Наурыз
Отправлено: 24.03.25 - 23:39
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21 марта в районе Костанай-2 на улице Белинского состоялось праздничное торжество в честь Наурыза, которое собрало около 200 гостей. Это совместное празднование – не первое для жителей района. День весеннего равноденствия здесь отмечали и в прошлом и в 2023 году.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7797
Re: "Это все нас сближает!" - Жители одного из районов...
Отправлено: 24.03.25 - 23:39
#1
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Цитата://Это все нас сближает!//

Сближает людей не Наурыз, не Масленица, а БУТЫЛКА водки и хорошая ЗАКУСКА.
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