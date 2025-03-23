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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43944
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 22:33
#4576
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Цитата:
maxsaf:
Процесс спрыгивания с крючка?

Называй как хочешь..

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 23:43
#4577
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В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за беременность и роды в рамках региональной программы финансовой поддержки.
Соответствующие изменения зафиксированы в указе губернатора региона Андрея Клычкова.

Орловская обл

[Исправлено: YESNO, 24.03.2025 - 00:45]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 00:09
#4578
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Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 18:57
#4579
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Тихо тут сегодня. Хорошо
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 19:29
#4580
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Всем желаю мира, добра и хорошего вечера!

Цитата:
YESNO:
В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за беременность и роды в рамках региональной программы финансовой поддержки...


Чему удивляться? Страна многонациональная и многоконфессиональная, регламентируют соответствующими законами равенство прав и свобод граждан, а на деле в отдельных регионах занимаются дискриминацией по этнической принадлежности.


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4149
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 22:43
#4581
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:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 22:55
#4582
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
США ведут переговоры о владении электростанциями Украины, заявил американский президент Дональд Трамп. Его цитирует Reuters.

По словам американского лидера, в данный момент «США переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями».

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные



тыц
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 22:59
#4583
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Банк России предупредил об угрозе длительного обвала цен на нефть, вроде того, что предшествовал распаду СССР

США и ОПЕК способны наводнить рынок нефтью и таким образом спровоцировать повторение затяжного обвала цен 1980-х годов, который способствовал распаду Советского Союза.

Об этом российский Центробанк предупредил власти, пишет Reuters со ссылкой на презентацию, с которой ознакомились журналисты.

ГТАСС уполномочен заявить
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 23:02
#4584
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Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично—правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения.

Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

БАНК

[Исправлено: YESNO, 25.03.2025 - 00:03]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7797
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 23:14
#4585
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Цитата:
YESNO:
правового статуса Банка России является принцип независимости



Вроде по статусу, Цетробанк России - это ФИЛИАЛ ФРС США.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.03.25 - 23:42
#4586
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Цитата:
ACROS:
Вроде по статусу, Цетробанк России - это ФИЛИАЛ ФРС США

да так и есть
в независимом статусе легче управлять извне .
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