Отправлено: - 19:29

YESNO:

В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за беременность и роды в рамках региональной программы финансовой поддержки...

Всем желаю мира, добра и хорошего вечера!Цитата:Чему удивляться? Страна многонациональная и многоконфессиональная, регламентируют соответствующими законами равенство прав и свобод граждан, а на деле в отдельных регионах занимаются дискриминацией по этнической принадлежности.