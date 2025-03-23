В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за беременность и роды в рамках региональной программы финансовой поддержки. Соответствующие изменения зафиксированы в указе губернатора региона Андрея Клычкова.
YESNO: В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за беременность и роды в рамках региональной программы финансовой поддержки...
Чему удивляться? Страна многонациональная и многоконфессиональная, регламентируют соответствующими законами равенство прав и свобод граждан, а на деле в отдельных регионах занимаются дискриминацией по этнической принадлежности.
Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично—правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения.
Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
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