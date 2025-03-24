Отправлено: - 20:40

нас есть идея масштабировать экологические квизы - это викторины для школьников на тему экологии, которые мы уже пять лет проводим в Рудном, - сказал Ипатов. - Также у нас есть проекты по озеленению, высадке деревьев и вовлечению молодежи в эту деятельность. Хотим, чтобы в школах и институтах появились свои "зеленые клубы", как это было раньше. МИСК - это про гражданскую ответственность, за то, чтобы никто не украл твой голос.

Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции, обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем активистов и предлагаем им свою помощь.

К мероприятию проявили интерес сотрудники полиции, которые уже провели беседу с организаторами. Как отметил Ипатов, разговор прошел максимально доброжелательно и без давления.

Юсейд закрыли МИСК решил занять нишу))Цитата:Кароче говоря Ипатов решил под МИСК пропихнуть сугубо свои локальные движухи из рудного когда как миск этоЦитата:Причём тут квизы и высадка деревьев не понятно)Ты ещё КВН проведи под эгидой миска чтобы совсем смешно сталоЦитата:АааааНу тогда всё встало на свои места))Расходимся