Отправлено: - 20:49

ОГПУ:

Не город а посёлок городского типа,

ОГПУ:

аким наверное ему ручки пожимал, на концерты звал, ордена медали цеплял

Уже недели две гуляет рассылка по Ватсаппу об этом предпринимателеНичего особенного директор крупного предприятияМечети постояно помогалЯкобы и жена и приемная дочь покрытые были а сам этот "папаша" яро верующий.Ну вот такой итогТеперь не понятно толи в веру он ударился чтобы так свои преступления прикрыватьТоли неправильная трактовка вероисповедания его к этому толкнула. Может думал всё можно Цитата:В том и дело что город Цитата:Там в этом фонде не молчи в посте и проскользнула эта информация что акимат якобы запретил своим распространятся до судебного решенияВ принципе правы но сейчас могут так извернуть это всё что ещё аким попадет