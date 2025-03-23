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Вопрос знатокам ПДД???
Вопрос знатокам ПДД???
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51410
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 14:20
Перекресток улиц Кобланды Батыра и Дружбы, по направлению движения в сторону КСК, почему нужно остановиться на 2м светофоре (пешеходный, пешеходов нет) ? Так же отсутствует чёрно-белая табличка СТОП и стоп линия, смотрим фото.
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Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:56
Цитата:
Нет. Они просто работают за деньги как и все мы, как-то выполняя свои должностные обязанности. Работают плохо, да, но это не удивительно. Скорее даже обыденно. Результат? Он вот такой. Но я склонен полагать что он все-таки случаен. Чтобы "подставить" мозгов нужно ничуть не меньше чем сделать просто правильно, а зачастую даже и больше.
Vit:
Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.
Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.
Нет. Они просто работают за деньги как и все мы, как-то выполняя свои должностные обязанности. Работают плохо, да, но это не удивительно. Скорее даже обыденно. Результат? Он вот такой. Но я склонен полагать что он все-таки случаен. Чтобы "подставить" мозгов нужно ничуть не меньше чем сделать просто правильно, а зачастую даже и больше.
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 11:30
Цитата:
Эксперемент много раз мутил.. Останавливают. Молча сажусь. Они мне че молчишь. А я че вы хотите услышать?. Улыбаться не буду. Взятку дам 500 тенге. Больше не хочу. Да и вы не возьмёте. Выписывай. Я оплачу через Каспий.
Ваще редко останавливают. Стараюсь. Быть порядочным на дороге.
Из последнего. ЕСИЛЬ. ОСТАНОВИЛ ТУПО ПРОСТО
Говорит мне че фары ярко горят.
Я молчу
Думаю может тебе по голове ударить
Он. А ты в курсе что левые за не законное лампочки на машине..
Вобщем не выдержал.
Шары свои открой. Это машина с Европы. Вчера только пригнал.
Он начил пробивать. В е ехай.
Из последнего
Карачун:
Они просто работают за деньги как и все мы, как-то выполняя свои должностные обязанности
Они просто работают за деньги как и все мы, как-то выполняя свои должностные обязанности
Эксперемент много раз мутил.. Останавливают. Молча сажусь. Они мне че молчишь. А я че вы хотите услышать?. Улыбаться не буду. Взятку дам 500 тенге. Больше не хочу. Да и вы не возьмёте. Выписывай. Я оплачу через Каспий.
Ваще редко останавливают. Стараюсь. Быть порядочным на дороге.
Из последнего. ЕСИЛЬ. ОСТАНОВИЛ ТУПО ПРОСТО
Говорит мне че фары ярко горят.
Я молчу
Думаю может тебе по голове ударить
Он. А ты в курсе что левые за не законное лампочки на машине..
Вобщем не выдержал.
Шары свои открой. Это машина с Европы. Вчера только пригнал.
Он начил пробивать. В е ехай.
Из последнего
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 13:11
Цитата:
Вот тут уже согласен, про границы перекрестка. Вообще я вот это для чего и выложил, ранее я про Гагарина-Карбышева писал тоже. Так вот тут вполне можно так же организовать движение в сторону КСК, как и по Карбышева в сторону Аэропорта (на пешеходном светофоре не останавливаются, если нет пешеходов). Так как при интенсивном движение вот этот "отрезок проезжей части между перекрестком и пешеходным светофором" забивается машинами как теми кто пролетает первый светофор на мигающий зелёный так и теми кто поворачивает налево (как тот КамАЗ на фото).
Карачун:
Вот тут уже согласен, про границы перекрестка. Вообще я вот это для чего и выложил, ранее я про Гагарина-Карбышева писал тоже. Так вот тут вполне можно так же организовать движение в сторону КСК, как и по Карбышева в сторону Аэропорта (на пешеходном светофоре не останавливаются, если нет пешеходов). Так как при интенсивном движение вот этот "отрезок проезжей части между перекрестком и пешеходным светофором" забивается машинами как теми кто пролетает первый светофор на мигающий зелёный так и теми кто поворачивает налево (как тот КамАЗ на фото).
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 13:28
Цитата:
Тут вроде разговор о перекрестке был. Вы же понимаете что не работник патрульной службы определяет конфигурацию перекрестка при проектировании и строительстве и не он расставляет светофорные объекты? Он разве что может пользоваться той глупостью которая получилась в результате чьих-то некорректных, с точки зрения рациональности, решений.
Vit:
Тут вроде разговор о перекрестке был. Вы же понимаете что не работник патрульной службы определяет конфигурацию перекрестка при проектировании и строительстве и не он расставляет светофорные объекты? Он разве что может пользоваться той глупостью которая получилась в результате чьих-то некорректных, с точки зрения рациональности, решений.
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 13:37
Цитата:
Было. Стою на стоянке. Куча парней. Все кричатб.мы крутые и все такое.. Наверно так и есть. Я то скромный мальчик только бью когда надо.
.ладно. Идём к директору
Он и че пришли. Ю
Я так слушаю. Парней. Они же юолшн в ех кричали.
.
Он короче мужики идите домой. Китай мозги еьет. Не ну если хотите я пропущу одного. Кто смелый?
Смотрю чёт колеги пампирсы одели.
.
Ну ладно. Я только условие. Ыэаы шлугьауум открывайте и если Китай морочеи мне мозг. Вы мне помогите.
Он ок. Я директор отвечаю.
Мн потом с костаная звонят. Ты че там воротишь. Завязывай давай. Весь костанай гремит. Мне уже звонят. Кто там из ваших Китай
Я без очереди захожу. Все доки оформляю.
Odin_iz_Teh:
Было. Стою на стоянке. Куча парней. Все кричатб.мы крутые и все такое.. Наверно так и есть. Я то скромный мальчик только бью когда надо.
.ладно. Идём к директору
Он и че пришли. Ю
Я так слушаю. Парней. Они же юолшн в ех кричали.
.
Он короче мужики идите домой. Китай мозги еьет. Не ну если хотите я пропущу одного. Кто смелый?
Смотрю чёт колеги пампирсы одели.
.
Ну ладно. Я только условие. Ыэаы шлугьауум открывайте и если Китай морочеи мне мозг. Вы мне помогите.
Он ок. Я директор отвечаю.
Мн потом с костаная звонят. Ты че там воротишь. Завязывай давай. Весь костанай гремит. Мне уже звонят. Кто там из ваших Китай
Я без очереди захожу. Все доки оформляю.
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 13:50
Цитата:
Как там у вас устроено движение я не знаю. Ни на Карбышева, ни где либо еще. Поэтому не могу сказать ни за ни против. Ориентируюсь только на пдд. И если на светофоре будет красный, не важно на перекрестке или пешеходном, я остановлюсь. А там сзади могут хоть до посинения засигналиться
Odin_iz_Teh:
Как там у вас устроено движение я не знаю. Ни на Карбышева, ни где либо еще. Поэтому не могу сказать ни за ни против. Ориентируюсь только на пдд. И если на светофоре будет красный, не важно на перекрестке или пешеходном, я остановлюсь. А там сзади могут хоть до посинения засигналиться
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