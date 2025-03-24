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≡ Это его жизнь и даже больше: один из самых известных организаторов спорта в Костанайской области отмечает юбилей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51410
Это его жизнь и даже больше: один из самых известных организаторов спорта в Костанайской области отмечает юбилей
Отправлено: 24.03.25 - 12:38
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Эта весна особенная для навсегда связавшего свою судьбу с физической культурой и спортом Виктора Александровича СУСЛОВА. Совсем скоро она станет 75-й в его жизни.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
773
Re: Это его жизнь и даже больше: один из самых известных...
Отправлено: 24.03.25 - 12:38
#1
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Молодец! Трудяга! Желаю только крепкого здоровья и удачи!
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