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≡ Подрядчик, ремонтировавший дважды разрушенную паводком дорогу, получил претензию от акимата Аулиекольского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51410
Подрядчик, ремонтировавший дважды разрушенную паводком дорогу, получил претензию от акимата Аулиекольского района
Отправлено: 24.03.25 - 11:26
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Средний ремонт водопропускной трубы на трассе возле села Новопавловка Карасуского района выполняло ТОО "СК АПРИОРИ". И по договору компания несет гарантийные обязательства.
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
130
Re: Подрядчик, ремонтировавший дважды разрушенную паводком...
Отправлено: 24.03.25 - 11:26
#1
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"Корреспонденты "НГ" лично убедились в этом неделю назад (репортаж из этой поездке скоро опубликуем)".

Оперативно :lol:
А через неделю у нас уже что? Китайская пасха настанет? :lol: :lol:
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