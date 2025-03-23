Отправлено: - 10:56

Vit:

Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.

Цитата:Нет. Они просто работают за деньги как и все мы, как-то выполняя свои должностные обязанности. Работают плохо, да, но это не удивительно. Скорее даже обыденно. Результат? Он вот такой. Но я склонен полагать что он все-таки случаен. Чтобы "подставить" мозгов нужно ничуть не меньше чем сделать просто правильно, а зачастую даже и больше.