Вопрос знатокам ПДД???

Отправлено: - 09:54

За камазом на левой стороне возле закругления проезжей части на перекрестке светофор есть?

На фотографиях его не видно.

Если есть то точно нужно останавливаться.

Вообще, формально с перекрестка автомобиль уже выехал поэтому все нюансы светофорного регулирования и движения на перекрестке не имеют силы. В частности допустимость выезда с перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Соответственно все что встретилось после перекрестка это отдельные средства регулирования и они обязательны к исполнению.

Другое дело если вот там за камазом нет светофора. Тогда типа подразумевается что зона перекрестка заканчивается после так называемого пешеходного светофора но в этом случае следует нанести соответствующую разметку 1.28.

Ну а если разметки нет то...ну нет и нет. Перекресток мы уже покинули, значит остановиться должны