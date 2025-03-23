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≡ Вопрос знатокам ПДД???
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51410
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 14:20
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Перекресток улиц Кобланды Батыра и Дружбы, по направлению движения в сторону КСК, почему нужно остановиться на 2м светофоре (пешеходный, пешеходов нет) ? Так же отсутствует чёрно-белая табличка СТОП и стоп линия, смотрим фото.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 14:20
#1
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Есть мнение что согласно ПДД и логики там стоять ждать зелёный не нужно (если нет пешеходов), актуально особенно для тех кто едет по ул. Дружбы и поворачивает налево в сторону КСК, места перед светофором там не так много 3-4 легковые друг за другом и в 3 ряда. А если грузовик с прицепом поворачивает так вообще возможно перекрытие перекрестка. Как смог свою логику объяснил 8-) Так вот почему там всегда ждут зелёный? :lol:
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
162
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 21:53
#2
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Ну так давайте о логике поговорим и за перекресток Карбышева -Гагарина.. около Горгаза....если человек с мозгами, то остановится на красный перед светофором..
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 07:59
#3
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:

Про тот как то уже разговаривали. Прикиньте ситуация едут 2е один думает что он с мозгами и другой думает что он тоже с мозгами, один остановился другой первого в зад догнал, вскрытие показало наличие мозгов у обоих. Кто прав будет ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16271
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 08:22
#4
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Останавливается нужно на стоп линии. Эти трое стоят на пешеходном. Скорей всего им прилит штраф.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1444
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 09:54
#5
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За камазом на левой стороне возле закругления проезжей части на перекрестке светофор есть?
На фотографиях его не видно.
Если есть то точно нужно останавливаться.
Вообще, формально с перекрестка автомобиль уже выехал поэтому все нюансы светофорного регулирования и движения на перекрестке не имеют силы. В частности допустимость выезда с перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Соответственно все что встретилось после перекрестка это отдельные средства регулирования и они обязательны к исполнению.
Другое дело если вот там за камазом нет светофора. Тогда типа подразумевается что зона перекрестка заканчивается после так называемого пешеходного светофора но в этом случае следует нанести соответствующую разметку 1.28.
Ну а если разметки нет то...ну нет и нет. Перекресток мы уже покинули, значит остановиться должны
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16271
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:01
#6
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Давно не был на кск. Вижу по фото так. На первом. Он остановился как надо. Потом продвинулся и встал. Второй светофор мутный авто стоят уже на пешеходном
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16271
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:16
#7
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Цитата:
Карачун:

Вы про камаз что на первом фото. Ну тогда логично что говорит автор красный но он горит с лево. В нормальной..... На право загорается стрелка в право. . В принципе так и есть автор стоит на красном пропуская камаз так!
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:17
#8
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Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.
Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:19
#9
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Я стою на красный, соответственно тем кто едет по Дружбы со стороны Складской им зелёный. Стрелок там на светофорах нигде нет.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1444
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:22
#10
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Цитата:
Vit:Потом продвинулся и встал.

Это зум камеры. Он не двигался.Цитата:
Vit:
Второй светофор мутный авто стоят уже на пешеходном

Автомобили стоят не заехав за знак пешеходного перехода и светофор. Все нормально. К тому же прекращение движения обусловленное организацией дорожного движения вообще не является остановкой так что нарушений со стороны водителей нет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16271
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:35
#11
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

Я правильно вас понял?. Тоесть загорелся зелёный. А потом, оп. На самом интересном месте Тоесть на пешеходном. Красный.. Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:39
#12
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Ещё немного пояснение, те кто остановились на пешеходном светофоре, ехали со стороны Складской откуда КамАЗ на фото поворачивает на свой законный зелёный 8-) .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1444
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:41
#13
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше

33) перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог.
Предлагаю провести установление границ перекрестка в соответствии с определением. Все эти четыре автомобиля стоят вне перекрестка. Таким образом указанный вами пункт правил не применим в данной ситуации.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
179
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:43
#14
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Цитата:
Vit:

Они повернули налево с ул. Дружбы на Кобланды Батыра. Но это даже не столь важно, так как есть и такие кто проезжает на скажем мигающий зелёный там где я стою на красный, но тормозят на втором светофоре, так как там уже загорается красный и стоят ждут зелёный.
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