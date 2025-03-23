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Вопрос знатокам ПДД???
Вопрос знатокам ПДД???
N
Я робот(Пользователи)
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- 51410
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 14:20
Перекресток улиц Кобланды Батыра и Дружбы, по направлению движения в сторону КСК, почему нужно остановиться на 2м светофоре (пешеходный, пешеходов нет) ? Так же отсутствует чёрно-белая табличка СТОП и стоп линия, смотрим фото.
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Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 14:20
Есть мнение что согласно ПДД и логики там стоять ждать зелёный не нужно (если нет пешеходов), актуально особенно для тех кто едет по ул. Дружбы и поворачивает налево в сторону КСК, места перед светофором там не так много 3-4 легковые друг за другом и в 3 ряда. А если грузовик с прицепом поворачивает так вообще возможно перекрытие перекрестка. Как смог свою логику объяснил Так вот почему там всегда ждут зелёный?
(Полноправные пользователи)
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Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 23.03.25 - 21:53
Ну так давайте о логике поговорим и за перекресток Карбышева -Гагарина.. около Горгаза....если человек с мозгами, то остановится на красный перед светофором..
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 07:59
Цитата:
Про тот как то уже разговаривали. Прикиньте ситуация едут 2е один думает что он с мозгами и другой думает что он тоже с мозгами, один остановился другой первого в зад догнал, вскрытие показало наличие мозгов у обоих. Кто прав будет
Неравнодушный гражданин:
Про тот как то уже разговаривали. Прикиньте ситуация едут 2е один думает что он с мозгами и другой думает что он тоже с мозгами, один остановился другой первого в зад догнал, вскрытие показало наличие мозгов у обоих. Кто прав будет
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 08:22
Останавливается нужно на стоп линии. Эти трое стоят на пешеходном. Скорей всего им прилит штраф.
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 09:54
За камазом на левой стороне возле закругления проезжей части на перекрестке светофор есть?
На фотографиях его не видно.
Если есть то точно нужно останавливаться.
Вообще, формально с перекрестка автомобиль уже выехал поэтому все нюансы светофорного регулирования и движения на перекрестке не имеют силы. В частности допустимость выезда с перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Соответственно все что встретилось после перекрестка это отдельные средства регулирования и они обязательны к исполнению.
Другое дело если вот там за камазом нет светофора. Тогда типа подразумевается что зона перекрестка заканчивается после так называемого пешеходного светофора но в этом случае следует нанести соответствующую разметку 1.28.
Ну а если разметки нет то...ну нет и нет. Перекресток мы уже покинули, значит остановиться должны
На фотографиях его не видно.
Если есть то точно нужно останавливаться.
Вообще, формально с перекрестка автомобиль уже выехал поэтому все нюансы светофорного регулирования и движения на перекрестке не имеют силы. В частности допустимость выезда с перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Соответственно все что встретилось после перекрестка это отдельные средства регулирования и они обязательны к исполнению.
Другое дело если вот там за камазом нет светофора. Тогда типа подразумевается что зона перекрестка заканчивается после так называемого пешеходного светофора но в этом случае следует нанести соответствующую разметку 1.28.
Ну а если разметки нет то...ну нет и нет. Перекресток мы уже покинули, значит остановиться должны
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:01
Давно не был на кск. Вижу по фото так. На первом. Он остановился как надо. Потом продвинулся и встал. Второй светофор мутный авто стоят уже на пешеходном
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:16
Цитата:
Вы про камаз что на первом фото. Ну тогда логично что говорит автор красный но он горит с лево. В нормальной..... На право загорается стрелка в право. . В принципе так и есть автор стоит на красном пропуская камаз так!
Карачун:
Вы про камаз что на первом фото. Ну тогда логично что говорит автор красный но он горит с лево. В нормальной..... На право загорается стрелка в право. . В принципе так и есть автор стоит на красном пропуская камаз так!
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:17
Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.
Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше.
Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше.
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:19
Я стою на красный, соответственно тем кто едет по Дружбы со стороны Складской им зелёный. Стрелок там на светофорах нигде нет.
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:22
Цитата:
Это зум камеры. Он не двигался.Цитата:
Автомобили стоят не заехав за знак пешеходного перехода и светофор. Все нормально. К тому же прекращение движения обусловленное организацией дорожного движения вообще не является остановкой так что нарушений со стороны водителей нет
Vit:Потом продвинулся и встал.
Это зум камеры. Он не двигался.Цитата:
Vit:
Второй светофор мутный авто стоят уже на пешеходном
Второй светофор мутный авто стоят уже на пешеходном
Автомобили стоят не заехав за знак пешеходного перехода и светофор. Все нормально. К тому же прекращение движения обусловленное организацией дорожного движения вообще не является остановкой так что нарушений со стороны водителей нет
Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:35
Цитата:
Я правильно вас понял?. Тоесть загорелся зелёный. А потом, оп. На самом интересном месте Тоесть на пешеходном. Красный.. Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.
Odin_iz_Teh:
Я правильно вас понял?. Тоесть загорелся зелёный. А потом, оп. На самом интересном месте Тоесть на пешеходном. Красный.. Получается те кто регулирует и желают нам всем безопасного движение. Нас и подставляют.
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:39
Ещё немного пояснение, те кто остановились на пешеходном светофоре, ехали со стороны Складской откуда КамАЗ на фото поворачивает на свой законный зелёный .
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:41
Цитата:
33) перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог.
Предлагаю провести установление границ перекрестка в соответствии с определением. Все эти четыре автомобиля стоят вне перекрестка. Таким образом указанный вами пункт правил не применим в данной ситуации.
Odin_iz_Teh:
Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше
Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. Стоп линии нет, знака 5.33 нет - вывод едем дальше
33) перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог.
Предлагаю провести установление границ перекрестка в соответствии с определением. Все эти четыре автомобиля стоят вне перекрестка. Таким образом указанный вами пункт правил не применим в данной ситуации.
Re: Вопрос знатокам ПДД???
Отправлено: 24.03.25 - 10:43
Цитата:
Они повернули налево с ул. Дружбы на Кобланды Батыра. Но это даже не столь важно, так как есть и такие кто проезжает на скажем мигающий зелёный там где я стою на красный, но тормозят на втором светофоре, так как там уже загорается красный и стоят ждут зелёный.
Vit:
Они повернули налево с ул. Дружбы на Кобланды Батыра. Но это даже не столь важно, так как есть и такие кто проезжает на скажем мигающий зелёный там где я стою на красный, но тормозят на втором светофоре, так как там уже загорается красный и стоят ждут зелёный.
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