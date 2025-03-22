Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 22:23

Вы же знаете, те на меня, кто жалуется на меня вот уже более 15ти лет, имеют личную ненависть ко мне, не знаю почему, и личную неприязнь, даже за ценники на вениках уже пишут вам жалобы.

Может надо быть немного проще и понять в чем же причины этого, ну не в ссылках и не в каких то там рекламах товара, где я фотографировал исключительно для странички только тут в НГ?

И что, ну начал я ссылки писать, все довольны мной теперь?

Перестал веники с базара показывать, у Добринцова теперь прибыль рекой пошла, даже если ему государство увеличило налог?

Но он борется именно с моими вениками, а не с государственными законами и жесткими рекламами супермаркетов, а может надо было бороться все эти десять лет не со мной?

Может уже пора хоть как то понять это, а не вводить теперь пользователей в заблуждение своими же правилами, которые были приняты исключительно "ради моего же 111го личного блага"?

Может пора прекратить следить за каждым моим словом, чтобы опять ввести какие то правила "для пользы всем"?

Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..