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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 21:56
Цитата:
А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?
Блин..
Ничего не понял.
Вы просто мастер слова..
Тимур Гафуров:
То есть, пишет, что такое-то СМИ сообщило такой-то факт.
То есть, пишет, что такое-то СМИ сообщило такой-то факт.
А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?
Блин..
Ничего не понял.
Вы просто мастер слова..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:01
Цитата:
Еще раз, на примере на моем:
-"С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов,
и это я не биру с какого то жолтого СМИ , а эта маи мысли!"
Что скажете, вот этот небольшой мой личный рассказ не подлежит удалению, я же там сказал, что "эта маи мысли"?
Тимур Гафуров:
Если такого упоминания нет, то комментарий - целиком и полностью на совести его автора.
Если такого упоминания нет, то комментарий - целиком и полностью на совести его автора.
Еще раз, на примере на моем:
-"С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов,
и это я не биру с какого то жолтого СМИ , а эта маи мысли!"
Что скажете, вот этот небольшой мой личный рассказ не подлежит удалению, я же там сказал, что "эта маи мысли"?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:23
Вы же знаете, те на меня, кто жалуется на меня вот уже более 15ти лет, имеют личную ненависть ко мне, не знаю почему, и личную неприязнь, даже за ценники на вениках уже пишут вам жалобы.
Может надо быть немного проще и понять в чем же причины этого, ну не в ссылках и не в каких то там рекламах товара, где я фотографировал исключительно для странички только тут в НГ?
И что, ну начал я ссылки писать, все довольны мной теперь?
Перестал веники с базара показывать, у Добринцова теперь прибыль рекой пошла, даже если ему государство увеличило налог?
Но он борется именно с моими вениками, а не с государственными законами и жесткими рекламами супермаркетов, а может надо было бороться все эти десять лет не со мной?
Может уже пора хоть как то понять это, а не вводить теперь пользователей в заблуждение своими же правилами, которые были приняты исключительно "ради моего же 111го личного блага"?
Может пора прекратить следить за каждым моим словом, чтобы опять ввести какие то правила "для пользы всем"?
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..
Может надо быть немного проще и понять в чем же причины этого, ну не в ссылках и не в каких то там рекламах товара, где я фотографировал исключительно для странички только тут в НГ?
И что, ну начал я ссылки писать, все довольны мной теперь?
Перестал веники с базара показывать, у Добринцова теперь прибыль рекой пошла, даже если ему государство увеличило налог?
Но он борется именно с моими вениками, а не с государственными законами и жесткими рекламами супермаркетов, а может надо было бороться все эти десять лет не со мной?
Может уже пора хоть как то понять это, а не вводить теперь пользователей в заблуждение своими же правилами, которые были приняты исключительно "ради моего же 111го личного блага"?
Может пора прекратить следить за каждым моим словом, чтобы опять ввести какие то правила "для пользы всем"?
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2554
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:26
Цитата:
Дело не в авторстве, а в возможности найти источник информации, если появятся сомнения в ее достоверности. Если пользователь выдает информацию от своего имени, то он за нее и отвечает. Так понятно?
111:
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..[/quote
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.
Всем спокойной ночи.До среды бужу появляться на сайте только после 21.30. Выжодные дни.
111:
А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?
А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?
Дело не в авторстве, а в возможности найти источник информации, если появятся сомнения в ее достоверности. Если пользователь выдает информацию от своего имени, то он за нее и отвечает. Так понятно?
111:
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..[/quote
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.
Всем спокойной ночи.До среды бужу появляться на сайте только после 21.30. Выжодные дни.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:42
Цитата:
Цитата:
Да, чуть не забыл, с Праздником!
Тимур Гафуров:
Цитата:
Всем спокойной ночи.До с
Да, чуть не забыл, с Праздником!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 01:16
Цитата:
Да, кстати, можно полное изложение и ссылку на то, что правила вводились не только ради меня?
А то вот Бан!
Где доказательство и факты, что вы вводили правила не только ради меня?
Я не вижу.
И тоже самое по рекламе веников!
Тимур Гафуров:
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.
Да, кстати, можно полное изложение и ссылку на то, что правила вводились не только ради меня?
А то вот Бан!
Где доказательство и факты, что вы вводили правила не только ради меня?
Я не вижу.
И тоже самое по рекламе веников!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 07:35
Цитата:
Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал. Ссылку на телеграм канал предоставить отказался.
Тимур Гафуров:
Ссылки требуются в тех случаях, когда автор комментария цитирует или пересказывает информацию из другого СММ. То есть, пишет, что такое-то СМИ сообщило такой-то факт.
Ссылки требуются в тех случаях, когда автор комментария цитирует или пересказывает информацию из другого СММ. То есть, пишет, что такое-то СМИ сообщило такой-то факт.
Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал. Ссылку на телеграм канал предоставить отказался.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 14:17
Цитата:
Цитата:
Что за манера, дискутировать с оппонентом целыми днями, подстрекать его и тут же бежать жаловаться на того, с кем проводишь много времени в дискуссиях?
Ну не пиши тогда ему и не получишь ответа, в чем проблема то?
maxsaf:
его сообщение. Тогда проблем в дальнейшем не будет подобных. отказ предоставить ссылку
фейк про 200 погибших в трубе
фейк что половина задохнулись тут уже
400 задохнулись а тут 200 зашли
Удаляйте!
его сообщение. Тогда проблем в дальнейшем не будет подобных. отказ предоставить ссылку
фейк про 200 погибших в трубе
фейк что половина задохнулись тут уже
400 задохнулись а тут 200 зашли
Удаляйте!
Цитата:
maxsaf:
Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал. Ссылку на телеграм канал предоставить отказался.
Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал. Ссылку на телеграм канал предоставить отказался.
Что за манера, дискутировать с оппонентом целыми днями, подстрекать его и тут же бежать жаловаться на того, с кем проводишь много времени в дискуссиях?
Ну не пиши тогда ему и не получишь ответа, в чем проблема то?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 22:58
Цитата:
Проблем нет. Если оппонент в дискуссии использует грязные методы, такие как ложь, манипуляция фактами, нечестное ведение беседы - такое должно удаляться, это даже в правилах форума закреплено.
111:
Что за манера, дискутировать с оппонентом целыми днями, подстрекать его и тут же бежать жаловаться на того, с кем проводишь много времени в дискуссиях? Ну не пиши тогда ему и не получишь ответа, в чем проблема то?
Что за манера, дискутировать с оппонентом целыми днями, подстрекать его и тут же бежать жаловаться на того, с кем проводишь много времени в дискуссиях? Ну не пиши тогда ему и не получишь ответа, в чем проблема то?
Проблем нет. Если оппонент в дискуссии использует грязные методы, такие как ложь, манипуляция фактами, нечестное ведение беседы - такое должно удаляться, это даже в правилах форума закреплено.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2224
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 23:16
...
Вариантов ещё много...
Я одно могу добавить:
- Умный замолчит первым. Ибо... (смотри картинки...)
[Исправлено: Skeptic, 24.03.2025 - 00:18]
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