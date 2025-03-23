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Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная Наурыз отмечали
Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная Наурыз отмечали
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