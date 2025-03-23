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≡ Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная Наурыз отмечали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51408
Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная Наурыз отмечали
Отправлено: 23.03.25 - 19:36
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22 марта с 10:00 центр города буквально погрузился в атмосферу праздника. Народные гуляния, как обычно, прошли на главной площади перед областным акиматом и в сити-центре. Ул. Алтынсарина перекрыли, уступив место главному празднованию весны. Наблюдала за этим и корреспондент "НГ".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43900
Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...
Отправлено: 23.03.25 - 19:36
#1
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Спасибо что бизнес на людях и детях делает казахский праздник!
Вода пол литра 500 тенге, литр фанты 1000.
Шашлыки долго никто не держит не прожаривает до конца, народ и так разбирает.
В юртах сидят срециально обученные люди, напоминающие загнанных индейцев, которых заставили развлекать тусующихся в поисках бесплатной жратвы семей с детьми..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43900
Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...
Отправлено: 23.03.25 - 19:40
#2
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Дыма много, и вся эта масса идет и давится дымом и нет проходов, это скорее преступная халатность, случись что и народ побежит на жаренные щящлыки, превращаясь так же в них..
Наурыз это бизнес
Наурыз это безвкусный узбекский плов, баурсаки с не знамо какого зажаренного масла и потому вонючие, ну и не совсем готовый щящлык.
Вот что такое этот праздник.
Неприятный осадок конечно..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11641
Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...
Отправлено: 23.03.25 - 19:56
#3
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Цитата:
111:

----Хватить плакаться . Не нравиться , сиди дома , ешь икру с пивом , и не ной .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11641
Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...
Отправлено: 23.03.25 - 19:57
#4
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Цитата:
111:
литр фанты 1000.

----Купи в магазине и идти со своей
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11641
Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...
Отправлено: 23.03.25 - 19:59
#5
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Цитата:
111:
Спасибо что бизнес на людях и детях делает казахский праздник!

-----Ты , вообще , в этой жизни чем - то доволен ?
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