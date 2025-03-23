Re: Верблюды, юрты и дым от шашлыка - Как в центре Костаная...

Отправлено: - 19:40

Дыма много, и вся эта масса идет и давится дымом и нет проходов, это скорее преступная халатность, случись что и народ побежит на жаренные щящлыки, превращаясь так же в них..

Наурыз это бизнес

Наурыз это безвкусный узбекский плов, баурсаки с не знамо какого зажаренного масла и потому вонючие, ну и не совсем готовый щящлык.

Вот что такое этот праздник.

Неприятный осадок конечно..