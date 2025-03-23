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≡ Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в мкрн КСК в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51408
Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в мкрн КСК в Костанае
Отправлено: 23.03.25 - 17:44
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22 марта бульвар Молодежи в районе КСК превратился в настоящий центр празднования Наурыза. Здесь собрались жители со всех уголков - соседи, друзья, семьи с детьми - чтобы вместе встретить весну и окунуться в атмосферу казахских традиций.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43900
Re: Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в...
Отправлено: 23.03.25 - 17:44
#1
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И тут нет казахского национального блюда беша?
Люди, вы докатились до плинтуса..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10261
Re: Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в...
Отправлено: 23.03.25 - 19:04
#2
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Цитата:
111:
И тут нет казахского национального блюда беша? Люди, вы докатились до плинтуса..

В ОСИ центр парк у Ильяса был?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43900
Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в мкрн КСК в Костанае
Отправлено: 23.03.25 - 19:26
#3
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Цитата:
Добринцофф:
В ОСИ центр парк у Ильяса был?

Так у нас таджик или узбек заправляет, плевал он на наше национальное блюдо.
Они там свой плов впаривают, еда для бедных узбеков.
Вот и говорю, дожились до плинтуса, что аж свое блюдо брезговать начали..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43900
Большой праздник в небольшом районе - Как отметили Наурыз в мкрн КСК в Костанае
Отправлено: 23.03.25 - 19:30
#4
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Я когда беш варил для двора, все делал бесплатно.
А сейчас за ложку риса и миллиметр мяса, кстати они его хитро нарезают на видео к Сторис, потом прячут себе в офис большие куски, и вот за это надо платить.
Никто никого бесплатно не кормит.
Это ужос до чего дошли.
И есть специально обученные люди, "смотрящие", чтоб никто лишнего не брал.
Да, казахский праздник сделали каким то дерьмом в жизни, но напоказ это просто отлично смотрится!

[Исправлено: 111, 23.03.2025 - 20:30]
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