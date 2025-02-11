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Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7793
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 10:00
Цитата:
Я не пугаю: - напоминаю историю.
Цитата:
Несмотря на все ваши НЕПРАВИЛЬНЫЕ утверждения, например-того же Юджина, из-за которого в принципе, возник этот разговор- казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.
maxsaf:
ледорубом пугаете
ледорубом пугаете
Я не пугаю: - напоминаю историю.
Цитата:
maxsaf:
у самих под боком работы непочатый край
у самих под боком работы непочатый край
Несмотря на все ваши НЕПРАВИЛЬНЫЕ утверждения, например-того же Юджина, из-за которого в принципе, возник этот разговор- казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27104
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 10:38
Цитата:
В какой ещё из стран бывшего союза националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность?
ACROS:
казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.
казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.
В какой ещё из стран бывшего союза националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность?
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 13:06
Цитата:
Мы тоже Колу ни купили, моя хотела ей помыть, лифт то не работает, говорю так давай отмой, все равно кроме нас никто не ест кишку..
ACROS:
Отстаёте от жизни- у нас в ауле уже колой моют и классно получается.
Отстаёте от жизни- у нас в ауле уже колой моют и классно получается.
Мы тоже Колу ни купили, моя хотела ей помыть, лифт то не работает, говорю так давай отмой, все равно кроме нас никто не ест кишку..
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 14:11
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7793
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 14:41
Цитата:
Ещё раз для ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ истории: "..Всесоюзная Партийная конференция 1989 года сняла определение "НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ" как ОШИБОЧНОЕ, с казахского народа, данный на Пленуме ЦК КПСС, по итогам декабря 1986 года, после выступления казахской молодёжи, принявшей форму массовых протестов против кадрового решения правящей Коммунистической партии...".
Молодёжь выступила именно против ТЕХНИЧЕСКОГО решения Горбачёва, не учёвшего, ( или СПЕЦИАЛЬНО сделанного такого кадрового решения) национальный фактор - не более.
Кстати, именно это выступление алмаатинской молодёжи породило волну протестов по всему Союзу ( Вильнюс, Тбилиси,Баку,Молдова и др.) как национально-освободительные.
maxsaf:
националистически настроенная молодежь
националистически настроенная молодежь
Ещё раз для ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ истории: "..Всесоюзная Партийная конференция 1989 года сняла определение "НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ" как ОШИБОЧНОЕ, с казахского народа, данный на Пленуме ЦК КПСС, по итогам декабря 1986 года, после выступления казахской молодёжи, принявшей форму массовых протестов против кадрового решения правящей Коммунистической партии...".
Молодёжь выступила именно против ТЕХНИЧЕСКОГО решения Горбачёва, не учёвшего, ( или СПЕЦИАЛЬНО сделанного такого кадрового решения) национальный фактор - не более.
Кстати, именно это выступление алмаатинской молодёжи породило волну протестов по всему Союзу ( Вильнюс, Тбилиси,Баку,Молдова и др.) как национально-освободительные.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7456
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 15:21
Цитата:
Я и забыл про колу, ею сейчас даже радиаторы моют, универсальная вещь!
ACROS:
колой
колой
Я и забыл про колу, ею сейчас даже радиаторы моют, универсальная вещь!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7456
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 15:23
Цитата:
Не стыдно в один ряд с Троцким, а потом Вам ещё и мавзолей подавай!
maxsaf:
меня ледорубом пугаете)) а у самих под боком работы непочатый край Можете
меня ледорубом пугаете)) а у самих под боком работы непочатый край Можете
Не стыдно в один ряд с Троцким, а потом Вам ещё и мавзолей подавай!
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:37
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:39
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17896
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:49
Цитата:
Хотели бы отправить, отравили бы))
maxsaf:
Видимо кому-то это очень не понравилось. Не твоих рук дело, Абайка?
Видимо кому-то это очень не понравилось. Не твоих рук дело, Абайка?
Хотели бы отправить, отравили бы))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17896
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:50
Цитата:
Есть хоть один факт национализма в декабрьских событиях 1986?
Фото с протестов
Видео покажи
Что у людей на плакатах?
Изучи тему
Ну хоть одну до конца уже)
maxsaf:
националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность?
националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность?
Есть хоть один факт национализма в декабрьских событиях 1986?
Фото с протестов
Видео покажи
Что у людей на плакатах?
Изучи тему
Ну хоть одну до конца уже)
Костанай наш город!
Отправлено: 18.02.25 - 18:18
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 16:59
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 17:01
Старый добрый Рудный, на праздники взяли и там щящлыки в турецкой шарашкт, свинину, баранину и балдели..
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 17:03
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