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≡ Костанай наш город!
 
 
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7793
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 10:00
#1771
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Цитата:
maxsaf:
ледорубом пугаете


Я не пугаю: - напоминаю историю.

Цитата:
maxsaf:
у самих под боком работы непочатый край


Несмотря на все ваши НЕПРАВИЛЬНЫЕ утверждения, например-того же Юджина, из-за которого в принципе, возник этот разговор- казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27104
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 10:38
#1772
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Цитата:
ACROS:
казахи самый ТОЛЕРАНТНЫЙ народ на всей территорий бывшего СССР.

В какой ещё из стран бывшего союза националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность? 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 13:06
#1773
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Цитата:
ACROS:
Отстаёте от жизни- у нас в ауле уже колой моют и классно получается.

Мы тоже Колу ни купили, моя хотела ей помыть, лифт то не работает, говорю так давай отмой, все равно кроме нас никто не ест кишку..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 14:11
#1774
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Вот работягам беш сделали, сорпа налили, чай

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7793
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 14:41
#1775
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Цитата:
maxsaf:
националистически настроенная молодежь


Ещё раз для ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ истории: "..Всесоюзная Партийная конференция 1989 года сняла определение "НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ" как ОШИБОЧНОЕ, с казахского народа, данный на Пленуме ЦК КПСС, по итогам декабря 1986 года, после выступления казахской молодёжи, принявшей форму массовых протестов против кадрового решения правящей Коммунистической партии...".

Молодёжь выступила именно против ТЕХНИЧЕСКОГО решения Горбачёва, не учёвшего, ( или СПЕЦИАЛЬНО сделанного такого кадрового решения) национальный фактор - не более.

Кстати, именно это выступление алмаатинской молодёжи породило волну протестов по всему Союзу ( Вильнюс, Тбилиси,Баку,Молдова и др.) как национально-освободительные.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7456
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 15:21
#1776
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Цитата:
ACROS:
колой

Я и забыл про колу, ею сейчас даже радиаторы моют, универсальная вещь!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7456
Костанай наш город!
Отправлено: 11.02.25 - 15:23
#1777
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Цитата:
maxsaf:
меня ледорубом пугаете)) а у самих под боком работы непочатый край Можете

Не стыдно в один ряд с Троцким, а потом Вам ещё и мавзолей подавай!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:37
#1778
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Ну собственно движка

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:39
#1779
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Ну и как всегда, везде Амирка

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17896
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:49
#1780
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Цитата:
maxsaf:
Видимо кому-то это очень не понравилось. Не твоих рук дело, Абайка?

Хотели бы отправить, отравили бы))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17896
Костанай наш город!
Отправлено: 13.02.25 - 19:50
#1781
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Цитата:
maxsaf:
националистически настроенная молодежь устроила декабрьский бунт, показав свою максимальную нетолерантность?

Есть хоть один факт национализма в декабрьских событиях 1986?
Фото с протестов
Видео покажи
Что у людей на плакатах?
Изучи тему
Ну хоть одну до конца уже)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 18.02.25 - 18:18
#1782
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Сегодняшний закат

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 16:59
#1783
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Сегодня живая рыба к Хе..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 17:01
#1784
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Старый добрый Рудный, на праздники взяли и там щящлыки в турецкой шарашкт, свинину, баранину и балдели..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43887
Костанай наш город!
Отправлено: 23.03.25 - 17:03
#1785
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Это хе несколько дней назад

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