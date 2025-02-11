Отправлено: - 13:06

ACROS:

Отстаёте от жизни- у нас в ауле уже колой моют и классно получается.

Цитата:Мы тоже Колу ни купили, моя хотела ей помыть, лифт то не работает, говорю так давай отмой, все равно кроме нас никто не ест кишку..