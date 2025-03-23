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Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51405
Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 09:54
Сплошь и рядом слышится: «Этого вынудили, у того отжали, третьего отрейдерили, четвертого культурно попросили и пр.». Не исключено, что это всего лишь слухи. Но их много, очень много. И если даже малая часть из них не из категории слухов, то мы должны глубоко задуматься.
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Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 09:54
Цитата:
Уау... Сразу с козырей. Мощно
Цитата:
Пардон, вопросов не имею
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 11:03]
Не так давно был у меня на приеме один из руководителей крупного предприятия Костанайской области.
Уау... Сразу с козырей. Мощно
Цитата:
Автор - врач, травматолог-ортопед
Пардон, вопросов не имею
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 11:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2223
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 10:13
Практиковалась одно время, на закате СССР, в газетах рубрика "Если бы директором был я..."
...
Надо "НГ" эту рубрику создать.
...
Надо "НГ" эту рубрику создать.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 10:29
Цитата:
Из кого? Простые смертные не вывезут. Небожители сами против себя копать не станут...
Перво-наперво я бы создал комиссию
Из кого? Простые смертные не вывезут. Небожители сами против себя копать не станут...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1445
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 10:40
Цитата:
А с чего Вы взяли, что он не знает? Именно глава государства и был инициатором увеличения трансферов из Нацфонда в бюджет, что привело к огромной инфляции в последние годы. Откуда взяться эффективности , если заливать в экономику деньги сверх того, что она может переварить.
Про раскулачивание назарбаевских тоже всё понятно: досталось имущество им незаконно, отобрали точно также. И опять выборочно, не у всех. А недавно была новость, что в агентстве, которое занимается возвращением в госсобственность активов, происходит дикая коррупция на госзакупках.
По вопросам эффективности бюджетных трат ...
Только зная ответы на эти вопросы, глава государства может
Только зная ответы на эти вопросы, глава государства может
А с чего Вы взяли, что он не знает? Именно глава государства и был инициатором увеличения трансферов из Нацфонда в бюджет, что привело к огромной инфляции в последние годы. Откуда взяться эффективности , если заливать в экономику деньги сверх того, что она может переварить.
Про раскулачивание назарбаевских тоже всё понятно: досталось имущество им незаконно, отобрали точно также. И опять выборочно, не у всех. А недавно была новость, что в агентстве, которое занимается возвращением в госсобственность активов, происходит дикая коррупция на госзакупках.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17896
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 10:41
А при капиталистическо-олигархической системе как то по другому может быть?
На западе такого не бывает?
Напомнить как Стива Джобса из своей же собственной компании Эппл убрали по сути отжав у него бизнес в 80ые?
Якобы совету директоров не понравилось как он дела ведёт и его заменили на менеджера из Пепси-колы))
Маску вон сейчас предъявляют что тесла то не его оказывается, и надо бы подвинуться)
Японская практика ведения бизнеса дзайбацу это когда компания принадлежит сеймено олигархическому клану и все друг у друга отжимают бизнес что вылилось в систему кэйрэцу больших семейных мега корпораций давящих мелезгу , в южной Корее чеболи по сути тоже самое.
Так что ни чего особенного в нашем случае нет
На западе такого не бывает?
Напомнить как Стива Джобса из своей же собственной компании Эппл убрали по сути отжав у него бизнес в 80ые?
Якобы совету директоров не понравилось как он дела ведёт и его заменили на менеджера из Пепси-колы))
Маску вон сейчас предъявляют что тесла то не его оказывается, и надо бы подвинуться)
Японская практика ведения бизнеса дзайбацу это когда компания принадлежит сеймено олигархическому клану и все друг у друга отжимают бизнес что вылилось в систему кэйрэцу больших семейных мега корпораций давящих мелезгу , в южной Корее чеболи по сути тоже самое.
Так что ни чего особенного в нашем случае нет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43876
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 13:53
Цитата:
Вы сами и ответили.
Не начали бы ничего.
Из разряда децкого лепета -Когда я стану космонавтом..
Таких халявщиков еще на подходе у нас расстреливают..
по-детски наивный вопрос: «Вот, если бы… Если бы на месте президента был я, с чего бы я начал решение этих проблем?
Вы сами и ответили.
Не начали бы ничего.
Из разряда децкого лепета -Когда я стану космонавтом..
Таких халявщиков еще на подходе у нас расстреливают..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43876
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 13:57
Цитата:
Кандидат..
И не знаете что это у нас уже было и постоянно происходит?
Ну даже больше, Сарсенбаева, Журавлева и третьего замочили буквально и что?
Гаишники меньше взяток начали брать?
Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».
Автор - врач, травматолог-ортопед, кандидат
Автор - врач, травматолог-ортопед, кандидат
Кандидат..
И не знаете что это у нас уже было и постоянно происходит?
Ну даже больше, Сарсенбаева, Журавлева и третьего замочили буквально и что?
Гаишники меньше взяток начали брать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 772
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Если бы…
Отправлено: 23.03.25 - 15:05
Президент явно знает как с коррупцией бороться, но ему жалко тех, кто его выдвинул на высокий пост, друзей! Конечно, чтобы победить коррупцию надо начинать с самого себя, если чист, то сразу же с друзей и вывести их под самый корень! Остальные, то есть мелюзга, оставшимся меркантильным умом поймет, что такое хорошо, а что такое плохо! Обязательно нужно применить власть карающую! Если не будет так сделано, то надо надо применить статью 3 Конституции РК, где указано, что единственным источником государственной власти является народ! Народ тогда примет точно радикальные меры против коррупционеров, их даже искать не нужно, они на виду, бери голыми руками! Как поговаривал первый президент " я могу каждого из вас отвести на скамью подсудимых"! Поэтому автору флаг страны в руки!
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