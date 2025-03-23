Отправлено: - 13:53

по-детски наивный вопрос: «Вот, если бы… Если бы на месте президента был я, с чего бы я начал решение этих проблем?

Цитата:Вы сами и ответили.Не начали бы ничего.Из разряда децкого лепета -Когда я стану космонавтом..Таких халявщиков еще на подходе у нас расстреливают..