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≡ Чем чревата слишком ранняя весна - На Тоболе начались противопаводковые акции. Вредят ли взрывные работы рыбе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51405
Чем чревата слишком ранняя весна - На Тоболе начались противопаводковые акции. Вредят ли взрывные работы рыбе?
Отправлено: 23.03.25 - 12:04
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Наша природа-матушка не перестает удивлять. Прошедшая зима была слишком теплой и малоснежной, а весна неожиданно рано заявилась почти с летними плюсовыми градусами.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11638
Re: Чем чревата слишком ранняя весна - На Тоболе начались...
Отправлено: 23.03.25 - 12:04
#1
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***что в первую очередь надо обезопасить от подтопления наше население.*** ---- а какого лешего они там строились , где топить ???
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