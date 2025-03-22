Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич

Отправлено: - 10:39

Вопрос не в том, кто кому и сколько "ломанул" денег.

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При СССР все предприятия принадлежали государству. И все доходы от их работы собирались в государственном же бюджете. В том числе и основная часть заработной платы работников, которым то государство выплачивало из их зарплаты только "аванс" и "получку". Чтобы хватало на удовлетворение минимальных потребностей человека.

Люди не шиковали, но и, живя "от получки до получки", с голоду особо не умирали.

И вот из этого бюджета государство и финансировало "бесплатные" медицину, образование и некоторые другие ништяки.

А когда Союз развалили, много проходимцев подсуетились и "оказались в нужное время в нужном месте".

Их ушлость, алчность, беспардонность, беспринципность привели к тому, что практически вся прибыль от работы приХватизированных (читай - украденных) предприятий стала утекать на личные счета этих "подсуетившихся", которые стали называться умным словом "инвесторы".

Государству остались только т.н. "налоги", да и те, "благодаря" "высокоэффективной" работе правительства, в сильно усечённом виде. Ибо правительство, заботясь об интересах "инвесторов", предоставило им широчайший спектр льгот и скидок. Дабы те не сильно "теряли" в своих личных доходах.

А поскольку из-за "щедрости" и "доброты" правительства бюджет сильно прохудился, обеспечивать качественные медицину, образование и прочие блага за его счёт уже не получается.

Правители решили, что справедливо будет, если народ сам, из своего кармана, будет оплачивать всё это. Зато на счетах "инвесторов" стабильно растёт число нулей.

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Вот и вся разница в деньгах.