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Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51405
Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 22.03.25 - 17:23
В возрасте 71 года скончался совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании Александр Машкевич. Александр Машкевич - акционер и председатель совета директоров Eurasian Resources Group (ERG), которой владеет совместно с Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и правительством Казахстана.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43876
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 22.03.25 - 17:23
Наше руководство надеюсь догадалось больше не праздновать праздник?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 438
Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 22.03.25 - 19:04
Пусть вернут все активы государству
[Исправлено: ОГПУ, 22.03.2025 - 20:08]
[Исправлено: ОГПУ, 22.03.2025 - 20:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7489
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 22.03.25 - 19:31
Деды наши строили-строили,а хозяином оказались совсем левые люди. Не пора ли признать итоги грабительской прихватизации вне закона и вернуть имущество истинному владельцу-народу Казахстана,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1327
Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 22.03.25 - 20:03
Я буду платить вам зарплату - говорил он. Баженов вас обманывает!
Да пускай бы Михаил Валерьянович и дальше летал на охоту и парился в переоборудованных вахтовках!
Как пришел Машкевич, лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
Наше стояние на площади в Рудном не помогло. Пришли великие стратеги Муминов и великий повар Мухамеджан Мамаджанович Турдахун-Мурдахунович, ушатавших ССГПО до нынешнего судорожного состояния. Как там ММС и хвосты поживают?
А как он стодолларовыми купюрами осыпа́л Исмаилова-Черкизона на шабашах!?
О покойником либо хорошо, либо ничего... , кроме правды. Правда сказана.
Всем добра!
Да пускай бы Михаил Валерьянович и дальше летал на охоту и парился в переоборудованных вахтовках!
Как пришел Машкевич, лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
Наше стояние на площади в Рудном не помогло. Пришли великие стратеги Муминов и великий повар Мухамеджан Мамаджанович Турдахун-Мурдахунович, ушатавших ССГПО до нынешнего судорожного состояния. Как там ММС и хвосты поживают?
А как он стодолларовыми купюрами осыпа́л Исмаилова-Черкизона на шабашах!?
О покойником либо хорошо, либо ничего... , кроме правды. Правда сказана.
Всем добра!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43876
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 23.03.25 - 01:25
Цитата:
Не знаю, у нас племянница закончила этот, напротив Восхода и Сакуры технарь и через год купила уже хату, она 99го года рождения, получается в 2020м..
Два через два диспетчером, накоплений не было..
Снйчас открыла бизнес в Ацтане, но это уже другая история..
Она из бедной семьи кстати..
Отца нет и мы ее воспитали..
Мишаня:
Как пришел Машкевич, лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
Как пришел Машкевич, лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
Не знаю, у нас племянница закончила этот, напротив Восхода и Сакуры технарь и через год купила уже хату, она 99го года рождения, получается в 2020м..
Два через два диспетчером, накоплений не было..
Снйчас открыла бизнес в Ацтане, но это уже другая история..
Она из бедной семьи кстати..
Отца нет и мы ее воспитали..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16257
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 23.03.25 - 06:34
Цитата:
Лично у кого?у бухгалтера или трудяги. Кого он обидел. Просто интересно.
Из личного. Я лежал в больнице с ногой сломана сосед из ссгпо. Его вкусно кормила жена, дети. А у меня денег мало. Приходилось. Экономить.
Так сколько вам ломанули денег.?
Возможно у нас разные деньги)
Мишаня:
лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
лично у меня з/п снизилась в 2 с лишним раза!
Лично у кого?у бухгалтера или трудяги. Кого он обидел. Просто интересно.
Из личного. Я лежал в больнице с ногой сломана сосед из ссгпо. Его вкусно кормила жена, дети. А у меня денег мало. Приходилось. Экономить.
Так сколько вам ломанули денег.?
Возможно у нас разные деньги)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2223
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 23.03.25 - 10:39
Вопрос не в том, кто кому и сколько "ломанул" денег.
...
При СССР все предприятия принадлежали государству. И все доходы от их работы собирались в государственном же бюджете. В том числе и основная часть заработной платы работников, которым то государство выплачивало из их зарплаты только "аванс" и "получку". Чтобы хватало на удовлетворение минимальных потребностей человека.
Люди не шиковали, но и, живя "от получки до получки", с голоду особо не умирали.
И вот из этого бюджета государство и финансировало "бесплатные" медицину, образование и некоторые другие ништяки.
А когда Союз развалили, много проходимцев подсуетились и "оказались в нужное время в нужном месте".
Их ушлость, алчность, беспардонность, беспринципность привели к тому, что практически вся прибыль от работы приХватизированных (читай - украденных) предприятий стала утекать на личные счета этих "подсуетившихся", которые стали называться умным словом "инвесторы".
Государству остались только т.н. "налоги", да и те, "благодаря" "высокоэффективной" работе правительства, в сильно усечённом виде. Ибо правительство, заботясь об интересах "инвесторов", предоставило им широчайший спектр льгот и скидок. Дабы те не сильно "теряли" в своих личных доходах.
А поскольку из-за "щедрости" и "доброты" правительства бюджет сильно прохудился, обеспечивать качественные медицину, образование и прочие блага за его счёт уже не получается.
Правители решили, что справедливо будет, если народ сам, из своего кармана, будет оплачивать всё это. Зато на счетах "инвесторов" стабильно растёт число нулей.
...
Вот и вся разница в деньгах.
...
При СССР все предприятия принадлежали государству. И все доходы от их работы собирались в государственном же бюджете. В том числе и основная часть заработной платы работников, которым то государство выплачивало из их зарплаты только "аванс" и "получку". Чтобы хватало на удовлетворение минимальных потребностей человека.
Люди не шиковали, но и, живя "от получки до получки", с голоду особо не умирали.
И вот из этого бюджета государство и финансировало "бесплатные" медицину, образование и некоторые другие ништяки.
А когда Союз развалили, много проходимцев подсуетились и "оказались в нужное время в нужном месте".
Их ушлость, алчность, беспардонность, беспринципность привели к тому, что практически вся прибыль от работы приХватизированных (читай - украденных) предприятий стала утекать на личные счета этих "подсуетившихся", которые стали называться умным словом "инвесторы".
Государству остались только т.н. "налоги", да и те, "благодаря" "высокоэффективной" работе правительства, в сильно усечённом виде. Ибо правительство, заботясь об интересах "инвесторов", предоставило им широчайший спектр льгот и скидок. Дабы те не сильно "теряли" в своих личных доходах.
А поскольку из-за "щедрости" и "доброты" правительства бюджет сильно прохудился, обеспечивать качественные медицину, образование и прочие блага за его счёт уже не получается.
Правители решили, что справедливо будет, если народ сам, из своего кармана, будет оплачивать всё это. Зато на счетах "инвесторов" стабильно растёт число нулей.
...
Вот и вся разница в деньгах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11638
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 23.03.25 - 12:01
Цитата:
---Мы , это кто ??? Кого только ты не воспитывал ? Остальное во флуд .
111:
Отца нет и мы ее воспитали..
Отца нет и мы ее воспитали..
---Мы , это кто ??? Кого только ты не воспитывал ? Остальное во флуд .
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.14
- Сообщений:
- 31
Re: Умер владелец ССГПО Александр Машкевич
Отправлено: 23.03.25 - 14:32
"помер Максим — ну и хрен с ним!", "Где деньги, Зин?"
-
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