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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:25
Цитата:
Ну не может же мой вантуз два дня без дела простаивать
saba:
Самомнения то! А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!
Самомнения то! А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!
Ну не может же мой вантуз два дня без дела простаивать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:27
Цитата:
Только по этому критерию и будут отбирать первых колонизаторов Марса, Луны и остального межзвездного пространства Ждут нас великие дела
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 09:28]
saba:
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!
Только по этому критерию и будут отбирать первых колонизаторов Марса, Луны и остального межзвездного пространства Ждут нас великие дела
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 09:28]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:30
Цитата:
Смешно наблюдать за псевдо-патриотами, которые в одной ветке ругают власть и плачут от роста цен, а в соседней себя пяткой в грудь бьют
saba:
мне неплохо здесь и сейчас!
мне неплохо здесь и сейчас!
Смешно наблюдать за псевдо-патриотами, которые в одной ветке ругают власть и плачут от роста цен, а в соседней себя пяткой в грудь бьют
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:16
Цитата:
Вино на радость нам дано
Замена счастию оно!
Человек, может быть, несчастлив!
Эл-починно:
знаешь оставь при себе свои проблемы, когда пить не можешь закончить.
знаешь оставь при себе свои проблемы, когда пить не можешь закончить.
Вино на радость нам дано
Замена счастию оно!
Человек, может быть, несчастлив!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:21
Цитата:
Ругать ругаю и даже критикую, плакать не мой стиль!
maxsaf:
ветке ругают власть и плачут от роста цен
ветке ругают власть и плачут от роста цен
Ругать ругаю и даже критикую, плакать не мой стиль!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:26
Цитата:
Не умею утешать на расстоянии, единственное, что приходит на ум надпись на кольце царя Соломона! Улыбнитесь и уже полдороги к счастью пройдено!!!
таноми52:
Человек, может быть, несчастлив
Человек, может быть, несчастлив
Не умею утешать на расстоянии, единственное, что приходит на ум надпись на кольце царя Соломона! Улыбнитесь и уже полдороги к счастью пройдено!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:27
Цитата:
Ты наш,Вит!
Свой!
И в разведку с тобой можно пойти!
Ну, не знаю, как другие, а я бы доверилась
Vit:
Интереснно а че обо мне думают мой друзья
Интереснно а че обо мне думают мой друзья
Ты наш,Вит!
Свой!
И в разведку с тобой можно пойти!
Ну, не знаю, как другие, а я бы доверилась
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 10:23
Цитата:
в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можно, для предательства нужны...те же самые навыки что и для разведки. Так что вам вдвоем только и идти. Ну как идти?! Так-то вас раскроют ещё до того как из дома шаг сделаете.
таноми52:
Ну, не знаю как другие
Ну, не знаю как другие
в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можно, для предательства нужны...те же самые навыки что и для разведки. Так что вам вдвоем только и идти. Ну как идти?! Так-то вас раскроют ещё до того как из дома шаг сделаете.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 10:55
Цитата:
современный гражданин - типа если есть экшн значит автоматически есть результат.
сколько вы "удалили"? 10-20. а сколько его наплодилось вашими же стараниями, пока изображали из себя борцуна с непотребствами? сотнями.
счетоводы, е..а.
Цитата:
это было особливо забавно. разговоров было "..да я тут! да только против! да если уйдёт, то и я..!". Одно слово - товарищ дальнобойщика.Такой же п....бол.
maxsaf:
что благодаря моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям
что благодаря моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям
современный гражданин - типа если есть экшн значит автоматически есть результат.
сколько вы "удалили"? 10-20. а сколько его наплодилось вашими же стараниями, пока изображали из себя борцуна с непотребствами? сотнями.
счетоводы, е..а.
Цитата:
saba:
А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!
А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!
это было особливо забавно. разговоров было "..да я тут! да только против! да если уйдёт, то и я..!". Одно слово - товарищ дальнобойщика.Такой же п....бол.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:15
Цитата:
Это надо же так БУКВАЛЬНО всё понимать!
Первый класс вторая четверть!
В каком Вы возрасте, Карачун?
Неужели второе детство?
Карачун:
в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можн
в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можн
Это надо же так БУКВАЛЬНО всё понимать!
Первый класс вторая четверть!
В каком Вы возрасте, Карачун?
Неужели второе детство?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:15
Цитата:
Слушай сюда гавноед офисный. Я тут много лет показываю что можно жить и сварщику.и кранавщмку. И тд.
Карачун:
Слушай сюда гавноед офисный. Я тут много лет показываю что можно жить и сварщику.и кранавщмку. И тд.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:46
Цитата:
---В друзья не набиваюсь . Но ты нормальный чел , правильный .
Vit:
Интереснно а че обо мне думают мой друзья
Интереснно а че обо мне думают мой друзья
---В друзья не набиваюсь . Но ты нормальный чел , правильный .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:51
Цитата:
----Мир давно уже стал глобальным , люди живут там , где им нравится (если есть возможность).
saba:
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!
----Мир давно уже стал глобальным , люди живут там , где им нравится (если есть возможность).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:54
Цитата:
----Вполне возможно . Только сам он этого не осознает , к сожалению .
таноми52:
Человек, может быть, несчастлив!
Человек, может быть, несчастлив!
----Вполне возможно . Только сам он этого не осознает , к сожалению .
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