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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:25
#4486
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Цитата:
saba:
Самомнения то! А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!

Ну не может же мой вантуз два дня без дела простаивать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:27
#4487
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Цитата:
saba:
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!

Только по этому критерию и будут отбирать первых колонизаторов Марса, Луны и остального межзвездного пространства :lol: Ждут нас великие дела ;-)

[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 09:28]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:30
#4488
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Цитата:
saba:
мне неплохо здесь и сейчас!

Смешно наблюдать за псевдо-патриотами, которые в одной ветке ругают власть и плачут от роста цен, а в соседней себя пяткой в грудь бьют :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4237
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:16
#4489
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Цитата:
Эл-починно:
знаешь оставь при себе свои проблемы, когда пить не можешь закончить.


Вино на радость нам дано
Замена счастию оно!

Человек, может быть, несчастлив!:-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:21
#4490
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Цитата:
maxsaf:
ветке ругают власть и плачут от роста цен

Ругать ругаю и даже критикую, плакать не мой стиль!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:26
#4491
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Цитата:
таноми52:
Человек, может быть, несчастлив

Не умею утешать на расстоянии, единственное, что приходит на ум надпись на кольце царя Соломона! Улыбнитесь и уже полдороги к счастью пройдено!!!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4237
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 09:27
#4492
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Цитата:
Vit:
Интереснно а че обо мне думают мой друзья


Ты наш,Вит!
Свой!
И в разведку с тобой можно пойти!:-)
Ну, не знаю, как другие, а я бы доверилась
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 10:23
#4493
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Цитата:
таноми52:
Ну, не знаю как другие

в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можно, для предательства нужны...те же самые навыки что и для разведки. Так что вам вдвоем только и идти. Ну как идти?! Так-то вас раскроют ещё до того как из дома шаг сделаете.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 10:55
#4494
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Цитата:
maxsaf:
что благодаря моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям

современный гражданин - типа если есть экшн значит автоматически есть результат.
сколько вы "удалили"? 10-20. а сколько его наплодилось вашими же стараниями, пока изображали из себя борцуна с непотребствами? сотнями.
счетоводы, е..а.

Цитата:
saba:
А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!

это было особливо забавно. разговоров было "..да я тут! да только против! да если уйдёт, то и я..!". Одно слово - товарищ дальнобойщика.Такой же п....бол.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4237
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:15
#4495
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Цитата:
Карачун:
в разведке главное хладнокровие и крепкая дружба с головой. Довериться конечно можн


Это надо же так БУКВАЛЬНО всё понимать!
Первый класс вторая четверть!
В каком Вы возрасте, Карачун?
Неужели второе детство? :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:15
#4496
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Цитата:
Карачун:

Слушай сюда гавноед офисный. Я тут много лет показываю что можно жить и сварщику.и кранавщмку. И тд.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:46
#4497
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Цитата:
Vit:
Интереснно а че обо мне думают мой друзья

---В друзья не набиваюсь . Но ты нормальный чел , правильный .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:51
#4498
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Цитата:
saba:
Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет!

----Мир давно уже стал глобальным , люди живут там , где им нравится (если есть возможность).
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 11:54
#4499
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Цитата:
таноми52:
Человек, может быть, несчастлив!

----Вполне возможно . Только сам он этого не осознает , к сожалению .
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