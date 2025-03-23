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Карачун:

Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть. Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.

Цитата:Есть доктора, которые раскрывают вонючие гнойники, их чистят, промывают. Есть сантехники, которые чистят трубы, забитые дерьмом, чтобы нам было проще от этого дерьма избавляться. Согласен, работа та ещё, но кто-то должен ее делать....