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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:28
#4471
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Цитата:
Карачун:
Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть. Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.

Есть доктора, которые раскрывают вонючие гнойники, их чистят, промывают. Есть сантехники, которые чистят трубы, забитые дерьмом, чтобы нам было проще от этого дерьма избавляться. Согласен, работа та ещё, но кто-то должен ее делать....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:36
#4472
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Цитата:
таноми52:
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым? Тогда это сознательное оскорбление Макса! Модераторы должны проникнуться смыслом и принять соответствующие меры в защиту чести пользователя, как они часто и поступают

Я начал замечать, что практически перестал обращать внимание на подобные "оскорбления". Человек, чьё мнение мне не безразлично - до такого не опустится. А на остальных мне плевать, если честно. Видимо это побочный эффект от постоянного вынужденного общения с подобными персонажами. Черствею... Спасибо конечно на добром слове, но эти "товарищи" не стоят вашего потраченного времени. :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:42
#4473
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Цитата:
maxsaf:

Норм ты мужик.не зазновайяся))
И шутки понятные. А вот Карачун мутный. Не понятно. То ли шутит или умнечает)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:43
#4474
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Цитата:
saba:
Их тоже с ракетами и танками завоёвывали? Вот я и говорю, что то на адекватных не похожи!

Вы сейчас трясетесь за свою независимость словно реально в тяжёлых боях ее зубами вырвали, с танками и ракетами. Чуть что не так - "держи сепара". Кто скажет, что Алтай- русские земли - сразу тюрьма. Петропавловск, Алма-Ата русские - тюрьма. Просто за слова, за тоску по СССР - тюрьма. Чё, реально там так плохо вам было?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:44
#4475
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Цитата:
Vit:
Норм ты мужик.не зазновайяся)) И шутки понятные.

Ха-ха :lol: спасибо на добром слове ))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 06:49
#4476
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Цитата:
maxsaf:
подобные "оскорбления".

Ну так честно говоря, особых ярких проявлений интеллекта я как-то и не заметил! Ехидство,да, провокативный характер, сколько угодно, хотя справедливости ради нужно отметить, что в той роли ,которую Вы себе здесь выбрали интеллект особо и не нужен! Так же,как и мне и Марику! Наверное он нужен Карачуну,но уж больно он у него витиеватый, не для меня, признаюсь!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:14
#4477
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Цитата:
saba:
Ну так честно говоря, особых ярких проявлений интеллекта я как-то и не заметил!

И это правильно. Я сейчас тут в роли сантехника, вы должны были заметить вантуз в моих руках. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:17
#4478
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Интереснно а че обо мне думают мой друзья

Марик Мозгоеб) спи давай.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1436
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:32
#4479
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Цитата:
maxsaf:
Есть доктора, которые раскрывают вонючие гнойники, их чистят, промывают. Есть сантехники, которые чистят трубы, забитые дерьмом, чтобы нам было проще от этого дерьма избавляться. Согласен, работа та ещё, но кто-то должен ее делать....

Доктора есть, и сантехники...но ни работа первых, ни вторых, не подразумевает безрезультатного донкихотства.
В нашем же случае мальчик просто с упоением ковыряется в дерьме. Не "промывая" не "удаляя", только задорно набирая в пухленькие ладошки, с радостной улыбкой, играется в снежки со своим лучшим другом..только вместо снега дерьмище.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:38
#4480
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Два раза. Не че не понял. Он шас че сказал)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:40
#4481
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Цитата:
Карачун:
но ни работа первых, ни вторых, не подразумевает безрезультатного донкихотства.

Готов поспорить, что благодаря моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям, потому что окружающая субстанция, о которой вы говорили, вас совершенно устраивает. А иначе почему вы до сих пор здесь? ;-)

[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 08:41]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:43
#4482
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Цитата:
maxsaf:

А понял. Мы короче супстанции а они вселенная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 07:43
#4483
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Цитата:
Vit:
Два раза. Не че не понял. Он шас че сказал)

Та ваще не парься. Я себе велик с мотором взял, 40км/ч гоняю теперь по прериям :lol: Мотор на 500 ватт. До 120км на одной зарядке в смешанном режиме ;-)




[Исправлено: maxsaf, 23.03.2025 - 08:57]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:16
#4484
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Цитата:
maxsaf:
моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям,
Самомнения то! А как Марик на пару дней исчез, начал под всё кровати заглядывать:"Где Марик, где Марик, ну где же он"!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.03.25 - 08:21
#4485
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Цитата:
maxsaf:
Вы сейчас трясетесь за свою независимость

Вот это тот случай, когда Вам не понять, ну просто никак! Говорят у северных народов отсутствует фермент перерабатывающий спиртное, поэтому они от 100 грамм становятся алкоголиками! Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет! А в СССР, мне было по разному и хорошо и плохо, это был просто этап в моей жизни и вернуть его я не планирую, мне неплохо здесь и сейчас!
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