Карачун: Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть. Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.
Есть доктора, которые раскрывают вонючие гнойники, их чистят, промывают. Есть сантехники, которые чистят трубы, забитые дерьмом, чтобы нам было проще от этого дерьма избавляться. Согласен, работа та ещё, но кто-то должен ее делать....
таноми52: Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым? Тогда это сознательное оскорбление Макса! Модераторы должны проникнуться смыслом и принять соответствующие меры в защиту чести пользователя, как они часто и поступают
Я начал замечать, что практически перестал обращать внимание на подобные "оскорбления". Человек, чьё мнение мне не безразлично - до такого не опустится. А на остальных мне плевать, если честно. Видимо это побочный эффект от постоянного вынужденного общения с подобными персонажами. Черствею... Спасибо конечно на добром слове, но эти "товарищи" не стоят вашего потраченного времени.
saba: Их тоже с ракетами и танками завоёвывали? Вот я и говорю, что то на адекватных не похожи!
Вы сейчас трясетесь за свою независимость словно реально в тяжёлых боях ее зубами вырвали, с танками и ракетами. Чуть что не так - "держи сепара". Кто скажет, что Алтай- русские земли - сразу тюрьма. Петропавловск, Алма-Ата русские - тюрьма. Просто за слова, за тоску по СССР - тюрьма. Чё, реально там так плохо вам было?
Ну так честно говоря, особых ярких проявлений интеллекта я как-то и не заметил! Ехидство,да, провокативный характер, сколько угодно, хотя справедливости ради нужно отметить, что в той роли ,которую Вы себе здесь выбрали интеллект особо и не нужен! Так же,как и мне и Марику! Наверное он нужен Карачуну,но уж больно он у него витиеватый, не для меня, признаюсь!
maxsaf: Есть доктора, которые раскрывают вонючие гнойники, их чистят, промывают. Есть сантехники, которые чистят трубы, забитые дерьмом, чтобы нам было проще от этого дерьма избавляться. Согласен, работа та ещё, но кто-то должен ее делать....
Доктора есть, и сантехники...но ни работа первых, ни вторых, не подразумевает безрезультатного донкихотства. В нашем же случае мальчик просто с упоением ковыряется в дерьме. Не "промывая" не "удаляя", только задорно набирая в пухленькие ладошки, с радостной улыбкой, играется в снежки со своим лучшим другом..только вместо снега дерьмище.
Карачун: но ни работа первых, ни вторых, не подразумевает безрезультатного донкихотства.
Готов поспорить, что благодаря моим стараниям тут удалено больше непотребства, нежели благодаря вашим стараниям, потому что окружающая субстанция, о которой вы говорили, вас совершенно устраивает. А иначе почему вы до сих пор здесь?
Вот это тот случай, когда Вам не понять, ну просто никак! Говорят у северных народов отсутствует фермент перерабатывающий спиртное, поэтому они от 100 грамм становятся алкоголиками! Так и у Вас отсутствует ген , который человека корнями куда-то прикрепляет! А в СССР, мне было по разному и хорошо и плохо, это был просто этап в моей жизни и вернуть его я не планирую, мне неплохо здесь и сейчас!
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