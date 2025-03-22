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Страница 710 из 710«1...708709710
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43870
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 21:56
#7091
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Цитата:
Тимур Гафуров:
То есть, пишет, что такое-то СМИ сообщило такой-то факт.

А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?
Блин..
Ничего не понял.
Вы просто мастер слова..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43870
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:01
#7092
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если такого упоминания нет, то комментарий - целиком и полностью на совести его автора.

Еще раз, на примере на моем:

-"С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов,
и это я не биру с какого то жолтого СМИ , а эта маи мысли!"

Что скажете, вот этот небольшой мой личный рассказ не подлежит удалению, я же там сказал, что "эта маи мысли"?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43870
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:23
#7093
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Вы же знаете, те на меня, кто жалуется на меня вот уже более 15ти лет, имеют личную ненависть ко мне, не знаю почему, и личную неприязнь, даже за ценники на вениках уже пишут вам жалобы.
Может надо быть немного проще и понять в чем же причины этого, ну не в ссылках и не в каких то там рекламах товара, где я фотографировал исключительно для странички только тут в НГ?
И что, ну начал я ссылки писать, все довольны мной теперь?
Перестал веники с базара показывать, у Добринцова теперь прибыль рекой пошла, даже если ему государство увеличило налог?
Но он борется именно с моими вениками, а не с государственными законами и жесткими рекламами супермаркетов, а может надо было бороться все эти десять лет не со мной?
Может уже пора хоть как то понять это, а не вводить теперь пользователей в заблуждение своими же правилами, которые были приняты исключительно "ради моего же 111го личного блага"?
Может пора прекратить следить за каждым моим словом, чтобы опять ввести какие то правила "для пользы всем"?
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2554
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:26
#7094
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Цитата:
111:
А если он не пишет про "такое то СМИ" , но тем не менее копирует и вставляет, выдает это за свою умную речь , и приводит без ссылок, тогда любое из СМИ можно "проканать" за свое?

Дело не в авторстве, а в возможности найти источник информации, если появятся сомнения в ее достоверности. Если пользователь выдает информацию от своего имени, то он за нее и отвечает. Так понятно?
111:
Создается ощущение что я у вас личный пилотный проект просто по назначению правил и получаю еще за это что то..[/quote
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.

Всем спокойной ночи.До среды бужу появляться на сайте только после 21.30. Выжодные дни.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43870
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 22:42
#7095
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Всем спокойной ночи.До с

Да, чуть не забыл, с Праздником!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43870
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.25 - 01:16
#7096
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Изменения в правилах вносились не только в связи с вашими комментариями.

Да, кстати, можно полное изложение и ссылку на то, что правила вводились не только ради меня?
А то вот Бан!
Где доказательство и факты, что вы вводили правила не только ради меня?
Я не вижу.
И тоже самое по рекламе веников!
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