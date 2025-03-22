Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 23:08

Путешествие в Элевсин Виктор Пелевин.



– Я сейчас объясню. Вы знакомы с военной доктриной Доброго Государства?



– Нет, – ответил я. – Подсосать? – Не надо.



А то будете долго смеяться, а времени у нас нет. Хотя смешного здесь на самом деле мало и правильнее было бы плакать.



Вы хоть немного в курсе родной истории? – Что вы имеете в виду? – Если помните, вступая в различного рода конфликты с мировыми центрами силы, вожди России и Доброго Государства всегда угрожали противнику ударом по центру принятия решений.



Но нанести его было непросто. И не из-за нехватки соответствующего оружия. Подобная постановка вопроса содержала в себе концептуально неустранимую для российских элит сложность.



– Какую? – Ваши руководители всегда полагали, что внешние формы управления, принятые в большинстве стран – это просто фасады.



Всякие президенты, премьер-министры и так далее – всего лишь статисты мировой закулисы.



Как только вставал вопрос об ударе по реальному центру принятия решений – а в карбоне он возникал довольно часто – в высшем руководстве вашей державы начинались споры.



Куда бить-то? Ведь не по этим старичкам, путающим жопу с пальцем и спотыкающимся на каждой ступеньке.



Над ними и так смеются все новости и сети… Дураку понятно, что никаких решений они не принимают – в лучшем случае зачитывают текст с телепромптера.



А Бафомета с Иблисом и Ариманом разбомбить трудно, да и самострелом может кончиться.

Тогда что бомбить? Think tanks? Но какие именно мозговые центры выбрать?



Кто координирует их работу? Куда сходятся все нити на земле?



– Да, – сказал я, – вижу проблему. – Эти споры велись с карбона.



Одни считали, что превентивный удар возмездия надо нанести по масонскому замку под Лондоном.



Другие полагали, что высшая ложа собирается раз в месяц в Париже, и даже знали примерный адрес.



Возможен был одновременный удар по обеим точкам и еще по нескольким подозрительным локациям.



Но когда именно? Ведь масоны не публикуют расписания педофилических оргий, во время которых они созерцают глубины ада и принимают роковые для планеты решения. Больше того, адреса их храмов и штаб-квартир тоже могли оказаться дезинформацией –

Понимаю.



– В общем, в карбоне военно-политическое руководство России пришло к негласному выводу, что стратегический удар по центрам принятия решений в современном мире невозможен.