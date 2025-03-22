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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 22:48
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:06
Цитата:
Да все уже поняли, главное, чтобы собственное эго в счастье было.
ПС- 100% без комментария, этот комментарий не останется.
[Исправлено: Эл-починно, 23.03.2025 - 00:10]
YESNO:
главное другое.
главное другое.
Да все уже поняли, главное, чтобы собственное эго в счастье было.
ПС- 100% без комментария, этот комментарий не останется.
[Исправлено: Эл-починно, 23.03.2025 - 00:10]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:07
Цитата:
У тебя праздник был вчера?
Странно..
У нас основной сегодня..
Эл-починно:
Да забыл, с праздником вчера было.
Да забыл, с праздником вчера было.
У тебя праздник был вчера?
Странно..
У нас основной сегодня..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:08
Путешествие в Элевсин Виктор Пелевин.
– Я сейчас объясню. Вы знакомы с военной доктриной Доброго Государства?
– Нет, – ответил я. – Подсосать? – Не надо.
А то будете долго смеяться, а времени у нас нет. Хотя смешного здесь на самом деле мало и правильнее было бы плакать.
Вы хоть немного в курсе родной истории? – Что вы имеете в виду? – Если помните, вступая в различного рода конфликты с мировыми центрами силы, вожди России и Доброго Государства всегда угрожали противнику ударом по центру принятия решений.
Но нанести его было непросто. И не из-за нехватки соответствующего оружия. Подобная постановка вопроса содержала в себе концептуально неустранимую для российских элит сложность.
– Какую? – Ваши руководители всегда полагали, что внешние формы управления, принятые в большинстве стран – это просто фасады.
Всякие президенты, премьер-министры и так далее – всего лишь статисты мировой закулисы.
Как только вставал вопрос об ударе по реальному центру принятия решений – а в карбоне он возникал довольно часто – в высшем руководстве вашей державы начинались споры.
Куда бить-то? Ведь не по этим старичкам, путающим жопу с пальцем и спотыкающимся на каждой ступеньке.
Над ними и так смеются все новости и сети… Дураку понятно, что никаких решений они не принимают – в лучшем случае зачитывают текст с телепромптера.
А Бафомета с Иблисом и Ариманом разбомбить трудно, да и самострелом может кончиться.
Тогда что бомбить? Think tanks? Но какие именно мозговые центры выбрать?
Кто координирует их работу? Куда сходятся все нити на земле?
– Да, – сказал я, – вижу проблему. – Эти споры велись с карбона.
Одни считали, что превентивный удар возмездия надо нанести по масонскому замку под Лондоном.
Другие полагали, что высшая ложа собирается раз в месяц в Париже, и даже знали примерный адрес.
Возможен был одновременный удар по обеим точкам и еще по нескольким подозрительным локациям.
Но когда именно? Ведь масоны не публикуют расписания педофилических оргий, во время которых они созерцают глубины ада и принимают роковые для планеты решения. Больше того, адреса их храмов и штаб-квартир тоже могли оказаться дезинформацией –
Понимаю.
– В общем, в карбоне военно-политическое руководство России пришло к негласному выводу, что стратегический удар по центрам принятия решений в современном мире невозможен.
– Я сейчас объясню. Вы знакомы с военной доктриной Доброго Государства?
– Нет, – ответил я. – Подсосать? – Не надо.
А то будете долго смеяться, а времени у нас нет. Хотя смешного здесь на самом деле мало и правильнее было бы плакать.
Вы хоть немного в курсе родной истории? – Что вы имеете в виду? – Если помните, вступая в различного рода конфликты с мировыми центрами силы, вожди России и Доброго Государства всегда угрожали противнику ударом по центру принятия решений.
Но нанести его было непросто. И не из-за нехватки соответствующего оружия. Подобная постановка вопроса содержала в себе концептуально неустранимую для российских элит сложность.
– Какую? – Ваши руководители всегда полагали, что внешние формы управления, принятые в большинстве стран – это просто фасады.
Всякие президенты, премьер-министры и так далее – всего лишь статисты мировой закулисы.
Как только вставал вопрос об ударе по реальному центру принятия решений – а в карбоне он возникал довольно часто – в высшем руководстве вашей державы начинались споры.
Куда бить-то? Ведь не по этим старичкам, путающим жопу с пальцем и спотыкающимся на каждой ступеньке.
Над ними и так смеются все новости и сети… Дураку понятно, что никаких решений они не принимают – в лучшем случае зачитывают текст с телепромптера.
А Бафомета с Иблисом и Ариманом разбомбить трудно, да и самострелом может кончиться.
Тогда что бомбить? Think tanks? Но какие именно мозговые центры выбрать?
Кто координирует их работу? Куда сходятся все нити на земле?
– Да, – сказал я, – вижу проблему. – Эти споры велись с карбона.
Одни считали, что превентивный удар возмездия надо нанести по масонскому замку под Лондоном.
Другие полагали, что высшая ложа собирается раз в месяц в Париже, и даже знали примерный адрес.
Возможен был одновременный удар по обеим точкам и еще по нескольким подозрительным локациям.
Но когда именно? Ведь масоны не публикуют расписания педофилических оргий, во время которых они созерцают глубины ада и принимают роковые для планеты решения. Больше того, адреса их храмов и штаб-квартир тоже могли оказаться дезинформацией –
Понимаю.
– В общем, в карбоне военно-политическое руководство России пришло к негласному выводу, что стратегический удар по центрам принятия решений в современном мире невозможен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:08
Ну вы же немцы, под Трампом ходите, наверно у вас он был вчера..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:09
Цитата:
А у нас вчера отмечали!
111:
У нас основной сегодня..
У нас основной сегодня..
А у нас вчера отмечали!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:16
Цитата:
У нас с 14го праздник, а основной сегодня городской.
И до 25го..
А аы там какие то не такие, не сравнивай
Эл-починно:
А у нас вчера отмечали!
А у нас вчера отмечали!
У нас с 14го праздник, а основной сегодня городской.
И до 25го..
А аы там какие то не такие, не сравнивай
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:19
Цитата:
поподробнее можно?
Цитата:
Странно, Виталий , мой тёзка вчера шашлыки выставлял, и всех с наурызом поздравлял, что с тобой не так?
111:
У нас с 14го праздник,
У нас с 14го праздник,
поподробнее можно?
Цитата:
111:
А аы там какие то не такие, не сравнивай
А аы там какие то не такие, не сравнивай
Странно, Виталий , мой тёзка вчера шашлыки выставлял, и всех с наурызом поздравлял, что с тобой не так?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 23:22
Цитата:
знаешь оставь при себе свои проблемы, когда пить не можешь закончить.
У меня на работе четыре человека из Казахстана, которые знают точно, в отличие от тебя, когда Наурыз.
111:
знаешь оставь при себе свои проблемы, когда пить не можешь закончить.
У меня на работе четыре человека из Казахстана, которые знают точно, в отличие от тебя, когда Наурыз.
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