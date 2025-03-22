НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 297 из 298«1...295296297298»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:46
#4441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
таксист сегодня сказал мне что Китай готов миротворцев отправить в Украину

Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
Хотя среди таксистов новости быстро распространяются, там может и Сакен быть и Макен..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:48
#4442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот что еще распространяется, как я и говорил раннее в принципе, Великий человек и Великий Бог..

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:54
#4443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ещё раз, какие обиды, описана конкретная ситуация связанная с паспортом

обида осталась которая связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт. ладно про бюрократическую машину вы все поняли и поэтому не стали продолжать писать .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4143
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:55
#4444
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт

Будьте внимательнее, я про два месяца писал.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:59
#4445
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Будьте внимательнее, я про два месяца писал

не мне же паспорт доставляли . Я не обиделся .
но это хорошо , что написали про это .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4143
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:01
#4446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гляжу тут некоторые, чётко свои 3 или 5 копеек отрабатывают! :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:08
#4447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?

нет Серик , он так представился .
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .
и этим процессом рулят. сталкивают везде где могут . опять же у него нет ip в такси. ссылки не будет .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:10
#4448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Гляжу тут некоторые, чётко свои 3 или 5 копеек отрабатывают

может и есть здесь такие не спорю
к себе ваши слова не принимаю .
главное не то что вы сказали
главное другое.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:24
#4449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .

Ну немец, сделавший своих детей евреями , наверно и есть сатанист, некий Бог полуеврея и полуАдольфа..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:34
#4450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

А кто-то там против был?
Зеленский вроде четко обозначил война закончится,стрелять перестанут и проведут выборы и Зеленский по всей видимости и на второй срок сядет Цитата:
Эл-починно:
У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну

90ые
Тогда все через одно место было
Сейчас экспресс насколько помню два дня делается
А стандартный срок 2 недели
Вот в ковид паспорт делал чтобы ездить Цитата:
maxsaf:
Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.

А куда им деваться? Жили бы с паспортами несуществующей страны? С паспортами Нарнии или Средиземья никто же не живёт, так и паспорта СССР нафиг не нужны

А в описанном сабе примере получается что Россия захватила территории, заставляет оккупированных граждан свои паспорта получать, а завтра догворняк опять случится с Киевом или Вашингтоном и Россия опять сделает жест доброй воли и уйдет с этих территорий а все местные с российскими паспортами сразу получатся предателями
С Херсоном не так что-ли получилось? Кинули людей кто поверил в России и сбежали
А СБУ потом начало вопросики задавать тем кто сбежать за Россией не успел
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6766
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:59
#4451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
таксист сегодня сказал мне что Китай готов миротворцев отправить в Украину и этот вариант они обговаривают с руководством ЕС .
ссылку на таксиста не могу прикрепить. у него нет ip адреса в такси.


Ниже в видео отмечают, что Китай действительно данный вопрос обговаривает с ЕС. Скорее всего прекращение огня будет в ближайшее время, а затем подпишут договор о мире на условиях Д.Трампа, в настоящее время идут переговоры с торгами. В России с ультра ура-патриотами поддерживающих войну разберутся, остальным ура-патриотам разъяснят, что достигли всех целей, нужно снимать санкций и дружить с США, ЕС и.т.д.



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 21:06
#4452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Возлюбителей Трампа без контома..
Гарячие!
Облить бензином и сжечь без малого 50 лимонов россиян..




[Исправлено: 111, 22.03.2025 - 22:07]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 21:17
#4453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия начала массированные удары по целым семьям
Убиты



Ольга, Роман, и их дочь..
Спасибо тебе Путин, уничтожаешь нацистов..


[Исправлено: 111, 22.03.2025 - 22:18]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 21:51
#4454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки Трамп добъется своего



Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4143
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 22:47
#4455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да забыл, с праздником вчера было.
Цитата:
111: Да, чуть не забыл, с Праздником!
:lol:
Профайл
Страница 297 из 298«1...295296297298»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS