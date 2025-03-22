111: Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
нет Серик , он так представился . да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог . и этим процессом рулят. сталкивают везде где могут . опять же у него нет ip в такси. ссылки не будет .
maxsaf: Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
А кто-то там против был? Зеленский вроде четко обозначил война закончится,стрелять перестанут и проведут выборы и Зеленский по всей видимости и на второй срок сядет Цитата:
Эл-починно: У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну
90ые Тогда все через одно место было Сейчас экспресс насколько помню два дня делается А стандартный срок 2 недели Вот в ковид паспорт делал чтобы ездить Цитата:
maxsaf: Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.
А куда им деваться? Жили бы с паспортами несуществующей страны? С паспортами Нарнии или Средиземья никто же не живёт, так и паспорта СССР нафиг не нужны
А в описанном сабе примере получается что Россия захватила территории, заставляет оккупированных граждан свои паспорта получать, а завтра догворняк опять случится с Киевом или Вашингтоном и Россия опять сделает жест доброй воли и уйдет с этих территорий а все местные с российскими паспортами сразу получатся предателями С Херсоном не так что-ли получилось? Кинули людей кто поверил в России и сбежали А СБУ потом начало вопросики задавать тем кто сбежать за Россией не успел
YESNO: таксист сегодня сказал мне что Китай готов миротворцев отправить в Украину и этот вариант они обговаривают с руководством ЕС . ссылку на таксиста не могу прикрепить. у него нет ip адреса в такси.
Ниже в видео отмечают, что Китай действительно данный вопрос обговаривает с ЕС. Скорее всего прекращение огня будет в ближайшее время, а затем подпишут договор о мире на условиях Д.Трампа, в настоящее время идут переговоры с торгами. В России с ультра ура-патриотами поддерживающих войну разберутся, остальным ура-патриотам разъяснят, что достигли всех целей, нужно снимать санкций и дружить с США, ЕС и.т.д.
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