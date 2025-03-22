Отправлено: - 20:34

maxsaf:

Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Эл-починно:

У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну

maxsaf:

Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.

Цитата:А кто-то там против был?Зеленский вроде четко обозначил война закончится,стрелять перестанут и проведут выборы и Зеленский по всей видимости и на второй срок сядет Цитата:90ыеТогда все через одно место былоСейчас экспресс насколько помню два дня делаетсяА стандартный срок 2 неделиВот в ковид паспорт делал чтобы ездить Цитата:А куда им деваться? Жили бы с паспортами несуществующей страны? С паспортами Нарнии или Средиземья никто же не живёт, так и паспорта СССР нафиг не нужныА в описанном сабе примере получается что Россия захватила территории, заставляет оккупированных граждан свои паспорта получать, а завтра догворняк опять случится с Киевом или Вашингтоном и Россия опять сделает жест доброй воли и уйдет с этих территорий а все местные с российскими паспортами сразу получатся предателямиС Херсоном не так что-ли получилось? Кинули людей кто поверил в России и сбежалиА СБУ потом начало вопросики задавать тем кто сбежать за Россией не успел