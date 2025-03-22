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≡ "Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт Костаная проходит спортивно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51402
"Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт Костаная проходит спортивно
Отправлено: 22.03.25 - 20:09
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Наурыз - праздник не только угощений и песен, но и силы! Мальчишки азартно меряются силами в армрестлинге, привлекая внимание зрителей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43853
Re: "Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт...
Отправлено: 22.03.25 - 20:09
#1
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Не годится.
А где же главное в этом празднике Наурыз, это гарячий щящлык и узбекских плов для бедных людей?
А вода по 500 тэнгэ за 500 грамм и Фанта по 1000 тэнгэ за литр?
Ну и где много много дыма?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43853
"Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт Костаная проходит спортивно
Отправлено: 22.03.25 - 20:12
#2
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Вот какой дым должен быть и это самое главное

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43853
"Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт Костаная проходит спортивно
Отправлено: 22.03.25 - 20:13
#3
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Тысячи голодных детей и в то же время благодарных за такие щящлыки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43853
"Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт Костаная проходит спортивно
Отправлено: 22.03.25 - 20:15
#4
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И конечно же дорогая вода, дороже иностранной Кока колы, которую мы купили за 800 за литр.
Хвала Акиму за бизнес на детях на Наурызе!

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