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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:46
Цитата:
Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
Хотя среди таксистов новости быстро распространяются, там может и Сакен быть и Макен..
YESNO:
таксист сегодня сказал мне что Китай готов миротворцев отправить в Украину
таксист сегодня сказал мне что Китай готов миротворцев отправить в Украину
Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
Хотя среди таксистов новости быстро распространяются, там может и Сакен быть и Макен..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:48
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:54
Цитата:
обида осталась которая связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт. ладно про бюрократическую машину вы все поняли и поэтому не стали продолжать писать .
Эл-починно:
Ещё раз, какие обиды, описана конкретная ситуация связанная с паспортом
Ещё раз, какие обиды, описана конкретная ситуация связанная с паспортом
обида осталась которая связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт. ладно про бюрократическую машину вы все поняли и поэтому не стали продолжать писать .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:55
Цитата:
Будьте внимательнее, я про два месяца писал.
YESNO:
связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт
связана с тем две недели прогрессивная почта Казахстана доставляла ваш паспорт
Будьте внимательнее, я про два месяца писал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 19:59
Цитата:
не мне же паспорт доставляли . Я не обиделся .
но это хорошо , что написали про это .
Эл-починно:
Будьте внимательнее, я про два месяца писал
Будьте внимательнее, я про два месяца писал
не мне же паспорт доставляли . Я не обиделся .
но это хорошо , что написали про это .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:01
Гляжу тут некоторые, чётко свои 3 или 5 копеек отрабатывают!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:08
Цитата:
нет Серик , он так представился .
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .
и этим процессом рулят. сталкивают везде где могут . опять же у него нет ip в такси. ссылки не будет .
111:
Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
Я тоже ехал с ним, мне он тоже сказал это, не Кирилл зовут?
нет Серик , он так представился .
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .
и этим процессом рулят. сталкивают везде где могут . опять же у него нет ip в такси. ссылки не будет .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:10
Цитата:
может и есть здесь такие не спорю
к себе ваши слова не принимаю .
главное не то что вы сказали
главное другое.
Эл-починно:
Гляжу тут некоторые, чётко свои 3 или 5 копеек отрабатывают
Гляжу тут некоторые, чётко свои 3 или 5 копеек отрабатывают
может и есть здесь такие не спорю
к себе ваши слова не принимаю .
главное не то что вы сказали
главное другое.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:24
Цитата:
Ну немец, сделавший своих детей евреями , наверно и есть сатанист, некий Бог полуеврея и полуАдольфа..
YESNO:
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .
да он сказал что какие то сатанисты там управляют которые сказали что они есть Бог .
Ну немец, сделавший своих детей евреями , наверно и есть сатанист, некий Бог полуеврея и полуАдольфа..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 20:34
Цитата:
А кто-то там против был?
Зеленский вроде четко обозначил война закончится,стрелять перестанут и проведут выборы и Зеленский по всей видимости и на второй срок сядет Цитата:
90ые
Тогда все через одно место было
Сейчас экспресс насколько помню два дня делается
А стандартный срок 2 недели
Вот в ковид паспорт делал чтобы ездить Цитата:
А куда им деваться? Жили бы с паспортами несуществующей страны? С паспортами Нарнии или Средиземья никто же не живёт, так и паспорта СССР нафиг не нужны
А в описанном сабе примере получается что Россия захватила территории, заставляет оккупированных граждан свои паспорта получать, а завтра догворняк опять случится с Киевом или Вашингтоном и Россия опять сделает жест доброй воли и уйдет с этих территорий а все местные с российскими паспортами сразу получатся предателями
С Херсоном не так что-ли получилось? Кинули людей кто поверил в России и сбежали
А СБУ потом начало вопросики задавать тем кто сбежать за Россией не успел
maxsaf:
Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
А кто-то там против был?
Зеленский вроде четко обозначил война закончится,стрелять перестанут и проведут выборы и Зеленский по всей видимости и на второй срок сядет Цитата:
Эл-починно:
У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну
У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну
90ые
Тогда все через одно место было
Сейчас экспресс насколько помню два дня делается
А стандартный срок 2 недели
Вот в ковид паспорт делал чтобы ездить Цитата:
maxsaf:
Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.
Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.
А куда им деваться? Жили бы с паспортами несуществующей страны? С паспортами Нарнии или Средиземья никто же не живёт, так и паспорта СССР нафиг не нужны
А в описанном сабе примере получается что Россия захватила территории, заставляет оккупированных граждан свои паспорта получать, а завтра догворняк опять случится с Киевом или Вашингтоном и Россия опять сделает жест доброй воли и уйдет с этих территорий а все местные с российскими паспортами сразу получатся предателями
С Херсоном не так что-ли получилось? Кинули людей кто поверил в России и сбежали
А СБУ потом начало вопросики задавать тем кто сбежать за Россией не успел
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