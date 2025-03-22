Re: "Главное - тактика!" - Наурыз в мкрн Аэропорт...

Отправлено: - 20:09

Не годится.

А где же главное в этом празднике Наурыз, это гарячий щящлык и узбекских плов для бедных людей?

А вода по 500 тэнгэ за 500 грамм и Фанта по 1000 тэнгэ за литр?

Ну и где много много дыма?