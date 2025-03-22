Re: Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в...

Отправлено: - 18:08

......вы нам прайслист дайте посмотреть,в сущности от меня не далеко,через железку перемахнул и я в клинику....знакомый один звонил говорит в Турцию поехал и за три дня два моста вставил 6ть зубов доволен,другой собирается в Китай ехать там ещё дешевле...