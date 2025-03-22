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≡ Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в Костанае. Чем она готова удивить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51400
Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в Костанае. Чем она готова удивить?
Отправлено: 22.03.25 - 17:22
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17 марта клиника LIFE STOM начала принимать пациентов. Врачи гордятся тем, что им удалось собрать лучшее медицинское оборудование из разных стран в одном месте и создать современную цифровую стоматологию.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43845
Re: Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в...
Отправлено: 22.03.25 - 17:22
#1
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Круто, и цены на зуб наверно на один тысяч 300?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1904
Re: Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в...
Отправлено: 22.03.25 - 18:08
#2
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......вы нам прайслист дайте посмотреть,в сущности от меня не далеко,через железку перемахнул и я в клинику....знакомый один звонил говорит в Турцию поехал и за три дня два моста вставил 6ть зубов доволен,другой собирается в Китай ехать там ещё дешевле...
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1435
Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в Костанае. Чем она готова удивить?
Отправлено: 22.03.25 - 18:21
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022: ,другой собирается в Китай ехать там ещё дешевле...
В смысле поехать и починить зубы в Китае в сумме (поездка+работа) дешевле чем починить в Костанае?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1420
Re: Современную цифровую стоматологическую клинику открыли в...
Отправлено: 22.03.25 - 18:31
#4
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Судя по перечисленному оборудованию,- «отдай почку, получишь зуб».
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