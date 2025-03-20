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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.25 - 19:12
#7081
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А тут прям перепечатка и нет ссылки

Докажи, что это перепечатка, а не сказанное своими словами, и переработанное через chat gpt.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.25 - 19:17
#7082
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Посмотрел. Удалил. Спасибо за сообщение

Я поясню, почему опубликовал сообщение без ссылки. Оно предназначалось пользователю Абайке, в ответ на его сообщение и отказ предоставить ссылку. Суть его сообщения заключалась в том, что в трубу вошли не 800 солдат, а 400, и якобы двести из них там и погибли. Это противоречит информации из официальных источников, поэтому он отказался предоставить ссылку. Теперь я хочу восстановления справедливости. Удалили моё - удаляйте и его сообщение. Тогда проблем в дальнейшем не будет подобных.

отказ предоставить ссылку

фейк про 200 погибших в трубе

фейк что половина задохнулись

тут уже 400 задохнулись

а тут 200 зашли

Удаляйте!

[Исправлено: maxsaf, 20.03.2025 - 21:32]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17894
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.25 - 19:41
#7083
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь получается юридическая коллизия
Когда просто требовалась ссылка на прямое цитирование СМИ вопросы отпадали.

Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности.
Если новость была а ее удалили?
Если новость с запрещеного ресурса в РК (например медуза) и ссылка на нее не читабальна
Если не можешь найти новость которую видел в ленте, то получается и не стоит обсуждать раз прилетит автоматический бан?

Весело в целом будет теперь) ведь теперь любое чужое мнение можно подвести под новость и требовать удаления
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.25 - 20:19
#7084
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По идее, можно было сделать по другому: новости, по поводу которых не высказаны сомнения, могут идти без ссылок. Сомнительные новости должны дополняться ссылкой по первому требованию. Отказ в предоставлении ссылки - удаление.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.03.25 - 21:28
#7085
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Цитата:
abaika95:
Когда просто требовалась ссылка на прямое цитирование СМИ вопросы отпадали. Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности.

Любая публикация в СМИ это уже интерпретация новости журналистами. Как ты собираешься доказывать, в каждом конкретном случае, где интерпретация журналиста, а где моя собственная?
Требую восстановить мое сообщение, поскольку это была интерпретация. :lol:

Цитата:
abaika95:
Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности. Если новость была а ее удалили?

Эта проблема существует одинаково как для новости, так и для ее вольной интерпретации.

Цитата:
abaika95:
Если новость с запрещеного ресурса в РК (например медуза) и ссылка на нее не читабальна

Значит нефиг вообще такое публиковать. Запрещено ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17894
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.25 - 14:09
#7086
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сомнительные новости

Тоесть все новости по мнению путинистов которые не сходятся с их теорией мира
Цитата:
maxsaf:
Отказ в предоставлении ссылки - удаление.

А кто вот например ты такой требовать ссылку?)
В правилах ни слова нет об этом регламенте
Цитата:
maxsaf:
Любая публикация в СМИ это уже интерпретация новости журналистами

Согласен они и ссылаются на источник в своих материалах потомучто это закон Цитата:
maxsaf:
. Как ты собираешься доказывать, в каждом конкретном случае, где интерпретация журналиста, а где моя собственная?

Никак
Я не обязан
Я не журналист
Как хочу так и интепритирую
Это свобода слова и свобода мнения
В Канаде нет такого?Цитата:
maxsaf:
Требую восстановить мое сообщение, поскольку это была интерпретация.

Нет это была цитата из СМИ
Ты сам написал что по ней я могу найти ссылку
Цитата:
maxsaf:
Эта проблема существует одинаково как для новости, так и для ее вольной интерпретации.

Если я своими словами перескажу новость без цитирования то никаких проблем не будет Цитата:
maxsaf:
Значит нефиг вообще такое публиковать. Запрещено

Медуза не находится в реестре экстремистских источников
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2552
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.25 - 21:13
#7087
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Цитата:
maxsaf:
Удаляйте

Какой именно комментарий?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.25 - 22:19
#7088
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Какой именно комментарий?

Все перечисленные мною. Они все без ссылок.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43845
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.25 - 17:09
#7089
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Цитата:
maxsaf:
Все перечисленные мною. Они все без ссылок.

Поддерживаю Макса!
Во второй ссылке где он доносит, говорится вот что :

Цитата:
abaika95:
я офицер румынской разведки я сразу это писал


И это безо всякой ссылки!
Где его корочка, почему Пользователь заявил о том, что он ОФИЦЕР разведки и не предоставил никаких доказательств?
Прошу принять меры!
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