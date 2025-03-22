Re: Николай ВОРОНИН: Поможет ли курултай?

Отправлено: - 16:17

Этот автор ведет разговор в сети как глава чужого гос-ва, давая завышенную оценку русского царизма, цель которой была захватить побольше земель, в том числе и в Казахстане, заслуги которого выпячивает, давая понять, что без царей, казахов бы не было, из-за нашествия джунгар и войск Чингисхана, который им не родственник!Что означают его слова? Куда он клонит, восхваляя русский царизм, которым правили немецкий клан Романовых, ссылаясь, что русский царизм, угнетая свои народы до 1918 года, в том числе и русский, вошла в степи как защитник, благодаря которой сейчас потомки древних казахов ничего позитивного не создают, а живут на готовеньком, т.е. на дармовщину, ничего хорошего не создавая! Что он раскачивает тут? Тут же противоречит себе, уточняя словами Президента РК, про исторические обиды! По моему пора уже дать оценку его высказываниям? Пусть дадут оценкам таких высказываний компетентные органы неграмотного гос-ва! Он забыл что Россия сама всегда и везде выпячивает, что она себя перенесла в годы царизма, при этом власть России, царя Николая выставила мучеником от угнетенных масс народа, которого покарали угнетенные! Крым тоже русский, завоеванный при царизме! Если ему не верится в руководителя Казахстана, так у него пусть и спросит, а не в этой газете!